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حسين الجسمي يعرض «تتر» مسلسل «فعل ماضي»

حسين الجسمي يعرض «تتر» مسلسل «فعل ماضي»
28 أغسطس 2024 14:20

أبوظبي (الاتحاد) بعد طول غياب عن غناء «تتر» المسلسلات الخليجية، عرض الفنان حسين الجسمي بصوته، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، أغنية تتر مسلسل «فعل ماضي»، مجدداً تعاونه مع الملحن ياسر بو علي، توزيع موسيقي براك المطوع، وكلمات الشاعر أحمد الصانع، الذي اختار الكلمات بناء على قصة المسلسل الخليجي «فعل ماضي».

وتقول مقدمتها: فعل ماضي.. أبد ما كنت به راضي أنا مشغول بك.. ما كنت له فاضي في هالدنيا البشر.. تخطي وتتعلّم حبيبي.. لا تحاسبني على الماضي.

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وقد حمل فيديو مسلسل «فعل ماضي» ظهور أبطال العمل وهم يستمعون إلى أغنية «التتر» لأول مرة بصوت حسين الجسمي، لمخرج المسلسل عبدالله بو شهري، بطولة محمود بوشهري، شجون، علي كاكولي، زينة مكي وطيف، تأليف علياء الكاظمي.

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