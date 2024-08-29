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«الخوانيج ووك» يحتفي بالمرأة الإماراتية

«الخوانيج ووك» يحتفي بالمرأة الإماراتية
29 أغسطس 2024 16:28

دبي (الاتحاد) 
استضافت وجهة «الخوانيج ووك» اليوم نخبة رائدة من النساء البارزات من مختلف القطاعات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وطموحاتها اللامحدودة وإسهاماتها البارزة في المجتمع. شاركت فيها المهندسة عزّة سليمان بن سليمان آل مالك ومجموعة من النساء الملهمات اللواتي تبادلن تجاربهنّ الشخصية، وعبّرن عن آرائهنّ حول كيفية السعي وراء أحلامهن ومواجهة التحديات التي قد تعترض مسيرتهنّ الطموحة على الصعيدين الشخصي والمهني.وقد بادرت سعادة المهندسة عزّة سليمان بن سليمان آل مالك بقراءة فقرة قصيرة من كتابها الخاص، انسجاماً مع رؤية يوم المرأة الإماراتية وأجوائه الاحتفالية الخاصّة. وشملت الفعالية مجموعة عروض قدمتها 20 امرأة حول النماذج التي يُحتذى بها لنساء رائدات وناجحات في مختلف مجالات العمل.
وقالت عزّة آل مالك: «نغتنم هذه المناسبة المميزة لنتقدّم بأسمى آيات الشكر والتقدير من القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية وتمكينها في المجالات كافة. ونُعرب عن خالص شكرنا وامتنانا لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، »أم الإمارات«رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعمها غير المشروط للمرأة الإماراتية، وحرصها الدؤوب على تمكينها من التفوّق والنجاح باعتبارها شريكاً أساسياً للنمو، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقدرة المرأة على تحقيق أبرز الإنجازات في شتّى المجالات».

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