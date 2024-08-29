«ميرال» تكرّم أمهات أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بيوم المرأة الإماراتية عبر تنظيم فعالية ملهمة استضافت فيها 26 أماً لأطفال من أصحاب الهمم للاحتفاء بتفانيهن في دمج وازدهار أطفالهن في المجتمع. وكرِّمت الأمهات على دورهن البارز في المجتمع وتسليط الضوء على تجاربهن والتحديات التي واجهنها في رعاية ودعم أطفالهن.

وألقت الدكتورة ليلى أحمد محمد، اختصاصية تربية خاصة وتخاطب واختصاصية الصحة النفسية، كلمة تحفيزية لتعزيز معنويات الحضور.

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي في ميرال: «الأمهات هم القلب النابض لمجتمعنا، فهنّ رمز القوة والعطاء والحب والصمود بقصصهن ملهمة لأبعد حد. وشعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «رمز الإلهام والتقدير» يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم المبادرات التي تركز على الأفراد. ونحن ملتزمون بتمكين الأفراد والسعي نحو التقدم لتحقيق تأثير إيجابي وملموس يدعم المجتمع بشكل عام».



«ميرال» تكرم أمهات أطفال من أصحاب الهمم احتفالاً بيوم المرأة الإماراتيةأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أغسطس 2024: احتفلت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بيوم المرأة الإماراتية عبر تنظيم فعالية ملهمة استضافت فيها 26 أماً لأطفال من أصحاب الهمم للاحتفاء بتفانيهن في دمج وازدهار أطفالهن في المجتمع.

بالتعاون مع فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، تم استضافة هذه الفعالية لتكريم هؤلاء الأمهات على دورهن البارز في المجتمع وتسليط الضوء على تجاربهن والتحديات التي واجهنها في رعاية ودعم أطفالهن. وبالإضافة إلى القصص الملهمة التي شاركتها الأمهات، ألقت الدكتورة ليلى أحمد محمد، اختصاصية تربية خاصة وتخاطب وأخصائية الصحة النفسية، كلمة تحفيزية لتعزيز معنويات الحاضرين. وتضمنت الفعالية وجبة فطور في الفندق، تلتها ورشة عمل قامت فيها الأمهات بتصميم وتنسيق باقات الزهور.

وبهذه المناسبة، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي في ميرال: «تعتبر هؤلاء الأمهات القلب النابض لمجتمعنا، فهنّ رمز القوة والعطاء والحب والصمود بقصصهن ملهمة لأبعد حد. وشعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «رمز الإلهام والتقدير» يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم المبادرات التي تركز على الأفراد. ونحن ملتزمون بتمكين الأفراد والسعي نحو التقدم لتحقيق تأثير إيجابي وملموس يدعم المجتمع بشكل عام».

وتؤكد هذه الفعالية التزام ميرال بالمشاركة المجتمعية انسجاماً مع استراتيجيتها طويلة الأمد للمسؤولية الاجتماعية. ولمزيد من المعلومات والإطلاع أكثر على مجريات هذا الحدث، يمكن زيارة قنوات ميرال على منصات التواصل الاجتماعي.