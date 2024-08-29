أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية

قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الخميس، إن من تقل أعمارهم عن 30 عاما يحتاجون لتقديم بطاقة هوية لشراء منتجات التبغ، بعد أن كان الحد الأدنى المسموح لعمر من يشتريها 27 عاما.

وأضافت أنه يتعين على بائعي التبغ التحقق من أعمار المشترين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، كما يحظر عليهم بيع هذه المنتجات عبر آلات البيع الذاتي في الأماكن التي يُسمح فيها بدخول الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد رفعت في عام 2019 الحد الأدنى لسن المسموح لهم بشراء منتجات التبغ إلى 21 عاما من 18 عاما.