برنامج «المنكوس» يكشف عن تفاصيل موسمه الرابع ويرفع قيمة جوائزه

أبوظبي (وام)

كشف برنامج "المنكوس" عن تفاصيل موسمه الرابع الذي يقام خلال شهر ديسمبر المقبل ويستقطب مشتركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث اليوم في مجلس محمد خلف في أبوظبي، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في الهيئة، وسعيد بن كراز المهيري مدير برنامج "المنكوس" وأعضاء لجنة التحكيم وجمع من الشعراء والمهتمين.

وأعلن عبيد خلفان المزروعي، في كلمته خلال المؤتمر، عن رفع قيمة جوائز البرنامج ليحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيمتها مليون درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم، والثالث على 300 ألف درهم، والرابع على 200 ألف درهم، والخامس على 150 ألف درهم. أما الفائز بالمركز السادس فيحصل على 100 ألف درهم.

وقال إن البرنامج، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، يعد الأول من نوعه ويستهدف تعريف الأجيال الشابة بالمنكوس وألحانه، وفنون أدائه، وإبراز رموزه المحليّة والخليجية ويمثل منصةً ثقافية ثابتة تبرز هذا الفن التراثي، وأساليب أدائه لترسيخ قيم الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في حفظ وصون إرثنا الثقافي والتراثي وضمان استدامته.

ورحب بانضمام الشاعر متعب بن حمد زايد المري من دولة قطر الشقيقة إلى أعضاء لجنة تحيكم البرنامج، التي يترأسها شاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، وعضوية الأكاديمي الدكتور حمود جلوي من دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية.

تشجيع الشباب

بدوره، قال سعيد بن كراز المهيري إن "البرنامج نجح، خلال المواسم السابقة، في تحقيق أهدافه في الحفاظ على لحن المنكوس وإعادة إحيائه، وتشجيع الشباب على إتقان هذا الفن، ونعمل دائما على تطوير البرنامج وإضافة كل ماهو جديد في هذا المجال".

وأوضح أن المشاركين في برنامج "المنكوس" سيمرون عبر عدة مراحل بدءًا من مرحلة تجارب الأداء، وصولًا إلى الحلقات المباشرة التي تعرض منافسات المتسابقين للحصول على لقب فارس «المنكوس» في 8 حلقات تقدم أمام جمهور مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وأشار ابن كراز إلى أن البرنامج يواصل تلقي طلبات التسجيل حتى 9 سبتمبر المقبل، ليتم بعدها فرز المتسابقين من قبل لجنة التحكيم لمرحلة المقابلات لاختيار 18 متسابقاً للتنافس في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة.