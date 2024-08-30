«نادي سيدات الشارقة» يحتفي بالمرأة الإماراتية

الشارقة (الاتحاد)

بعد مرور 10 أعوام على إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله، عن تخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام للاحتفال بالمرأة الإماراتية، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد أن تمكين المرأة الإماراتية مرتبط بالسلام والرخاء وخلق مجتمع متوازن.وتماشياً مع هذه الجهود يحتفي نادي سيدات الشارقة وفروعه الثمانية في المنطقتين الوسطى والشرقية بيوم المرأة الإماراتية من خلال إعداد برنامج حافل يتضمن مجموعة من الورش، والجلسات الحوارية، وحصص اللياقة وعروض حصرية مقدمة من كافة مرافق النادي وفروعه.

وأشادت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، بأهمية يوم المرأة الإماراتية كمناسبة لتكريمها والاعتزاز بها وبإنجازاتها في مختلف المجالات ولاسيما القيادية منها، ما يسهم في تقدم ونهضة الدولة. وقالت: استناداً إلى مسؤولية النادي، والرؤية السامية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، نعمل على تعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في مسيرة النهضة وصقل مهاراتها من خلال البرامج والفعاليات والخدمات المقدمة في بيئة متفردة وشاملة.

