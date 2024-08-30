«عالم فيراري أبوظبي» تطلق عرض «إي سبورتز أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، اليوم الجمعة، عرضاً حصرياً لمرفق «عالم فيراري إي سبورتز أرينا»، الأول من نوعه على مستوى العالم المستوحى من علامة فيراري، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتقديم تجارب ترفيهية رائدة ومبتكرة.

وشهد العرض الحصري احتفالية مميزة تميزت بباقة متنوعة من الفقرات والأنشطة الترفيهية الحية التي أخذت الضيوف في رحلة فريدة إلى عالم الألعاب الإلكترونية الساحرة.

كان من أبرز هذه الفقرات عروض مبهرة لفرقة الرقص «بت كرو» التي أذهلت الحضور بأدائها الحيوي، وعرض «الميكانيكي الفكاهي» الذي أضفى جواً من المرح، وعروض الخفة التي أسرت الحضور بمهاراتها الاستثنائية، والأجواء الاحتفالية التي أضفتها موسيقى الدي جيه المميزة.

وتألق المرفق الجديد بتصاميمه المبتكرة التي خطفت الأنظار، حيث تزين المرفق بعروض لسيارتي فيراري فريدتين، ونفق هواء مذهل، بالإضافة إلى شاشات «إل إي دي» ضخمة أضفت طابعاً مستقبلياً على المكان. واستمتع الضيوف لدى دخولهم إلى مرفق «عالم فيراري إي سبورتز أرينا» بالتفاصيل الدقيقة التي ميزت المكان الجديد، بما في ذلك مقاعد القيادة الفريدة، وتصاميم فيراري الحمراء المذهلة التي غطت المكان وعززت من الأجواء البهيجة التي غمرت الأرجاء.

فيصل النعيمي

وأعرب فيصل النعيمي، مدير عام «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي»، عن سعادته قائلاً: «يسرنا الترحيب بضيوفنا في سبتمبر المقبل لاختبار مرفق «عالم فيراري إي سبورتز أرينا»، الأول من نوعه على مستوى العالم المستوحاة من علامة فيراري هنا في جزيرة ياس. ينفرد المرفق الترفيهي الجديد بتقنيات متطورة وأجهزة محاكاة مبتكرة تمنح ضيوفنا تجربة قيادة غير مسبوقة. فخورون بتوفير هذه التكنولوجيا المتقدمة في مدينتنا الترفيهية، وإتاحة الفرصة لضيوفنا للاستمتاع بتجربة فريدة ومثيرة في عالم السباقات الافتراضية».

سيتمكن محبو السرعة وسباقات الفورمولاـ 1 من الاستمتاع بتجربة سباقات فريدة في المدينة الترفيهية المستوحاة من عالم فيراري، حيث يضم المرفق الجديد 20 جهاز محاكاة متطورا للعبة الفيديو الشهيرة «جراند توريزمو»، منها 14 جهازاً مخصصاً للضيوف الكبار و6 أجهزة مخصصة للصغار، ما يضمن بيئة ترفيهية مثالية للعائلات والضيوف.

يمكن للزوار أيضاً الانغماس في تجربة مشوّقة عبر 3 أجهزة محاكاة لسباقات الفورمولا 1، والتي تأخذ المشاركين في تجربة أشبه ما تكون بقيادة سيارة سباق فيراري حقيقية على حلبة سباق فورمولا 1.

كما يضم المرفق الجديد مواقع مخصصة لأصحاب الهمم، حيث تمّ تعديل أجهزة «جراند توريزمو» لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة، الأمر الذي يعكس التزام «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي» بدمج أصحاب الهمم وتعزيز الشمولية في المجتمع.