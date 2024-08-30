النوم أكثر في عطلة الأسبوع يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسة جديدة أن تعويض النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20٪ تقريبًا، وفقا لما جاء في موقع "ميديكال نيوز توداي".

أعدت الدراسة، التي نشرت هذا الأسبوع، من قبل باحثين من مختبر الدولة الرئيسي للأمراض المعدية في الصين.

باستخدام بيانات وفرها ذاتيًا أكثر من 90 ألف شخص شاركوا في استبيان في بريطانيا، أنشأ الباحثون أربع مجموعات تتراوح من أشخاص حصلوا على كميات النوم "الأكثر تعويضًا" إلى أولئك الذين حصلوا على أقل قدر من النوم. وعُرّف الحرمان من النوم بأنه النوم لأقل من سبع ساعات في الليلة.

بلغ متوسط فترة متابعة الأشخاص، المشاركين في هذا المشروع، 14 عامًا. من خلال تحليل سجلات المستشفيات وسجلات الوفيات، وجد مؤلفو الدراسة أن أولئك، الذين حصلوا على قدر أكبر من النوم خلال عطل الأسبوع للتعويض، كانوا أقل عرضة بنسبة 19٪ للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين حصلوا على قدر أقل من النوم.

يقول الأطباء إن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة لدى الشخص ورفاهيته وقدرته على التركيز على المهام اليومية. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن يحصل البالغون على 7 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.

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قال الدكتور ريغفيد تادوالكار، طبيب القلب الاستشاري المعتمد في ولاية كاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة، لصحيفة "ميديكال نيوز توداي": "فوجئت بأن تعويض النوم يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. توضح هذه الدراسة القدرة الرائعة لأجسامنا على استعادة الطاقة والأداء، حتى بعد فترات سابقة من الحرمان من النوم. في حين أن العلاقة بين النوم وصحة القلب راسخة، فإن حجم وتوقيت الفائدة التي تظهر في هذه الدراسة جدير بالملاحظة. وهذا يؤكد أيضًا أهمية إعطاء الأولوية للنوم، حتى لو كان ذلك يعني إجراء تعديلات على جدول عطلة نهاية الأسبوع الخاص بك".

كيف يؤثر النوم على صحة القلب والأوعية الدموية؟

يساعد النوم أوعية القلب على الشفاء وإعادة البناء ويؤثر على العمليات التي تحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والسيطرة على الالتهابات. وهذا يعني أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور تادوالكار إن الحرمان من النوم يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي في الجسم، والذي بدوره قد يؤثر على إنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وأشار إلى أن "قلة النوم يمكن أن ترفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، الأمر الذي يمكن أن يساهم في مشاكل القلب. تعويض النوم يمكن أن يساعد في خفض هذه المستويات. كما يمكن أن يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب".

وقال تادوالكار إن النوم التعويضي يمكن أن يساعد في إعادة هذه العلامات الحيوية إلى طبيعتها، مضيفا أن "من المعروف أيضًا أن النوم هو المفتاح لنظام المناعة الصحي. النوم الكافي يمكن أن يساعد جسمك على مقاومة العدوى والالتهابات المرتبطة بأمراض القلب بشكل أفضل".

وأكدت ميلاني ميرفي ريختر، أخصائية التغذية، أن التغذية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في إنشاء أنماط نوم متسقة، حيث يعتبر الترطيب وبعض الأعشاب مثل البابونج وزهرة العاطفة والأشواغاندا مكملات مفيدة، مضيفة أن استخدام هذه الأعشاب والمكملات الغذائية، يحتاج لمشورة وموافقة الطبيب.