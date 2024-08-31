ابنة كيرا نايتلي.. تعاني عسر القراءة

ترجمة: عزة يوسف

كشفت الممثلة البريطانية كيرا نايتلي عن معاناتها مع عسر القراءة، منذ أن كانت في السادسة من عمرها؛ وصرحت مؤخراً بأن ابنتها تعاني الحالة نفسها. وقالت نايتلي، 39 عاماً، إنها ما زالت تجد صعوبة في القراءة، وإن ما يساعدها في تذكر وحفظ أدوارها أنها تسجل النص، وتستمع إليه مراراً حتى تحفظه، والآن تفعل الشيء نفسه مع ابنتها التي تمتلك ذاكرة مدهشة. ولدى كيرا ابنتان من زوجها الموسيقي السابق جيمس ريتون، 40 عاماً، وهما إيدي 8 أعوام، ودليله 4 أعوام، إلا أنها لم توضح أياً من الطفلتين المصابة بعسر القراءة.

ونشرت جريدة Daily Mail البريطانية، أن كيرا أعربت عن مخاوفها من استخدام الذكاء الاصطناعي ليحل محل الممثلين البشريين، وقالت إنها تخطط لعمل حقوق طبع ونشر لوجهها، أو استغلال صوتها، وأن الذكاء الاصطناعي قد يكون به سلبيات، لكنها تأمل أن ينظم استخدامه بشكل ما.