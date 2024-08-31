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ظافر العابدين في «سكة سلامة»

ظافر العابدين في «سكة سلامة»
1 سبتمبر 2024 01:06

محمد قناوي (القاهرة)

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تعاقد الممثل التونسي ظافر العابدين على بطولة مسلسل بعنوان «سكة سلامة»، والذي يعود به إلى الدراما المصرية بعد غياب 6 سنوات، لينافس به في موسم رمضان المقبل. وقال ظافر العابدين: «إن العمل سيناريو وحوار ورشة من المؤلفين الشباب، وأشرف على الكتابة محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد بكير، ويجري التحضير وترشيح الفنانين المشاركين لبدء التصوير مبكراً».
وينتظر عرض الموسم الثاني من مسلسل «البحث عن علا» قريباً، مع هند صبري وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الجزء الثاني حول «علا» التي تجد نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها، بعد أن أصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها إلى مصادفة تغيّر حياتها.
ويستعد العابدين لخوض تجربته الإخراجية الثالثة بعد فيلمي «غدوة»، و«إلى ابني» ويبدأ تصوير الفيلم الجديد فور الانتهاء من التجهيزات واختيار فرق العمل.
ويشارك مع منة شلبي على بطولة فيلم «كونداليني» -كاسم مؤقت– في أول لقاء بينهما، والعمل مأخوذ عن رواية لميرنا الهلباوي ب بالاسم نفسه، إخراج محمد سلامة، ويقدم خلاله شخصية مدرب يوجا تلجأ إليه سيدة تعاني آلاماً في العمود الفقري، فيساعدها في التخلص من آلامها، وتنشأ بينهما علاقة إنسانية.
ابن خلدون
أعرب العابدين عن أمنيته في تقديم عمل تاريخي، سواء عن شخصية أو حقبة معينة، وتجسيد شخصية عالم الاجتماع ابن خلدون، لأن اسمه مرتبط بتطوير المجتمع.

ظافر العابدين
رمضان
الدراما
الدراما المصرية
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