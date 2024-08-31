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الترفيه

الأميرة النرويجية مارثا لويز تتزوج من خطيبها الأميركي

جانب حفل زواج الأميرة النرويجية مارثا لويز
31 أغسطس 2024 22:56

تزوجت الأميرة النرويجية مارثا لويز من خطيبها الأميركي دوريك فيريت، اليوم السبت، في حفل حضره والدها ملك النرويج هارالد الخامس وأفراد من العائلة المالكة.
تبلغ مارثا لويز، وهي مطلقة، 52 عامًا من العمر بينما يبلغ زوجها فيريت 49 عاما.
جاء حفل الزفاف تتويجا لاحتفالات دامت ثلاثة أيام من أجل مارثا لويز، الرابعة في ترتيب ولاية العرش، وفيريت الذي يقدم نفسه على أنه معالج روحي، وهو من ولاية كاليفورنيا.
وانضم إلى الزوجين، أفراد من العائلتين المالكتين من السويد والنرويج بالإضافة إلى أصدقاء ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير نرويجيين.
تنحت مارثا لويز، ابنة الملك هارالد والملكة سونيا، عن واجباتها الملكية الرسمية في عام 2022 للسماح لها بمتابعة مشاريعها التجارية بحرية أكبر، وقالت إنها وفيريت سيمتنعان عن استخدام لقبها كأميرة خلال الصفقات التجارية.
وعقد الثنائي قرانهما، بعد ظهر اليوم السبت، في فندق في "جيرانجير"، وهي قرية خلابة تقع على شواطئ المضيق البحري على الساحل الغربي للنرويج.
وأقيم الحفل تحت خيمة بيضاء، لإخفاء الحفل، حيث باع الزوجان حقوق الصور والفيديو الحصرية للحفل.
وارتدت مارثا لويز، فستان زفاف أبيض تقليديا وتاجاً أهداه إياها جدها الملك أولاف في عيد ميلادها الثامن عشر، بحسب صور التقطتها الصحافة النرويجية.
وارتدى دوريك بدلة سوداء مع حزام ذهبي.
وباستثناء الملك هارالد، البالغ من العمر 87 عامًا وولي العهد الأمير هاكون اللذين ارتديا بدلات داكنة، كانت العائلة المالكة ترتدي الزي النرويجي التقليدي المصنوع من التطريز والأقمشة الصوفية.
بدأت الاحتفالات يوم الخميس بحفل لقاء وترحيب لأكثر من 350 ضيفًا.

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