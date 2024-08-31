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الترفيه

وفاة شخصين أصيبا أثناء هجومين خلال كرنفال في لندن

الشرطة تؤمن فعاليات كرنفال "نوتينغ هيل" في لندن
31 أغسطس 2024 23:27

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، مصرع شخصين تعرضا لهجومين منفصلين خلال كرنفال "نوتينغ هيل" الشهير في العاصمة لندن الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي.
والضحيتان هما أم جاءت لحضور الكرنفال مع ابنتها الصغيرة، وطاهٍ يزور بريطانيا. ونُقلا إلى المستشفى حيث مكثا نحو أسبوع.
وقالت الشرطة إن شير ماكسيمين (32 عاما) تعرضت للطعن في وضح النهار، الأحد الماضي، بعد محاولتها فض شجار، وقضت صباح السبت.
ومثل رجل، يبلغ 20 عاما أمام محكمة الأربعاء، ووجهت إليه تهمة محاولة القتل، وهي تهمة سيُعاد النظر فيها بعد وفاة الضحية.
كما توفي مساء الجمعة موسي إيمنيتو، وهو طاهٍ يبلغ 41 عاما، وكان في زيارة إلى بريطانيا.
وعثر عليه مساء الاثنين فاقدا الوعي، ومصابا بجروح في رأسه، أمام مطعم يرتاده العديد من المشاركين في الكرنفال.
وقالت الشرطة إن رجلا، يبلغ 31 عاما، اتُهم الجمعة للاشتباه في أنه اعتدى عليه، وسيُعاد النظر في القضية أيضا بعد وفاة الطاهي.
وأعرب منظمو الحدث عن "صدمتهم"، واستنكر رئيس بلدية لندن صادق خان "خيانة قيم الكرنفال".
كما في كل عام، توافد نحو مليون شخص إلى شوارع المنطقة الواقعة في غرب لندن لحضور الكرنفال الشهير الذي يستمر يومين ويحتفل بالهوية الأفريقية الكاريبية في بريطانيا.
ويعتبر هذا الكرنفال الأكبر في أوروبا والثاني على مستوى العالم بعد كرنفال "ريو" في البرازيل.
وتعرّض ما مجموعه ثمانية أشخاص للطعن خلال الكرنفال ثلاثة منهم الأحد الماضي وخمسة الاثنين رغم وجود بوابات للكشف عن المعادن عند مدخل شوارع معينة.
وأوقفت الشرطة مئات الأشخاص يوميا.
وتخضع حيازة الأسلحة النارية لقواعد صارمة جدا في بريطانيا، إلا أن البلاد تكافح لتنظيم حيازة السلاح الأبيض، خصوصا في صفوف المراهقين.
ووقعت عدة هجمات بسكاكين في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، من دون أن تبلغ الشرطة عن دوافع إرهابية، مثل حادثة طعن ثلاث فتيات في ساوثبورت (شمال غرب) قبل شهر تقريبا والتي أثارت أعمال شغب مناهضة للمهاجرين.

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