ذكر موقع (جي 1) الإخباري البرازيلي، السبت، أن البرازيل تواجه أشد موجة جفاف في تاريخها الحديث، حيث تأثر ما يربو على ثلث أراضي البلاد، أي ما يوازي أكثر من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، بجفاف شديد.

ونقل الموقع بيانات من المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية، لفتت إلى أن هذه أشد موجة جفاف منذ بدء القياس الممنهج في 1950.

وقالت آنا باولا، العالمة في المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية: "تأثرت مناطق منعزلة من قبل بدوائر الجفاف، لكن هذه ظاهرة عامة في هذه المرة. إنها مشكلة كبيرة تواجهها البلاد".

وعزلت عدة مدن شمالي البلاد عن العالم بسبب عدم إمكانية الإبحار في الأنهار نظرا لانخفاض منسوب المياه.