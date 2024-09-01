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الترفيه

"أبل" تكشف عن هواتف آيفون الجديدة الأسبوع المقبل

هواتف آيفون
1 سبتمبر 2024 10:07

تعتزم شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة أبل الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي في احتفال يقام بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 9 سبتمبر الحالي. وعادة ما تكشف أبل عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام. كما يتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية آبل ووتش  خلال الاحتفال.

وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة تشتهر أبل بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه. ورغم لك فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر آيفون .16 ومن الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى.

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وبحسب المعلومات  التي نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء ، فإنه لا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى وهي آيفون 16 برو. في الوقت نفسه تحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
شركة أبل
آيفون
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