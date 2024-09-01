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انطلاق أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة

انطلاق أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة
1 سبتمبر 2024 14:08

انطلق اليوم، أسبوع دبي للموضة نسخة ربيع وصيف 2025، الحدث الرسمي للموضة في دبي، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، والذي يستمر حتى 7 سبتمبر الجاري، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للموضة، مع إلقاء الضوء على المصمّمين الناشئين والمعروفين من أنحاء العالم كافة.

وستركز الأيام الثلاثة الأولى من الحدث على استعراض مجموعات الأزياء الراقية، كما يسلط الضوء على أكثر من 30 علامة تجارية من فرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وفلسطين وروسيا والإمارات والمملكة المتحدة، وأسماء ناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشهد أسبوع دبي للموضة حدثاً بارزاً مع إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض "لا مودا إتاليانا: دبي إدشن"، التي تُقام بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية وتفتتح اليوم وتستمر حتى 3 سبتمبر الجاري، ما يتيح للمشاركين استكشاف حرفية المصمّمين الإيطاليين، في إطار تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإيطاليا.

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وتستقطب سلسلة الجلسات الحوارية "Thread Talks 3.0" بنسختها الثالثة عدداً من أبرز الأسماء المؤثرة في القطاع، وتقام يوم 4 سبتمبر، لمناقشة مستقبل قطاع الأزياء محلياً وإقليمياً وعالمياً، في إطار التعاون بين أسبوع دبي للموضة و"ميتا"، الشركة الأم لمنصّتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

ويتضمن "الأسبوع" أيضاً عدة فعاليات خاصة في دبي لعدد من العلامات التجارية العالمية، وهو يوفر فرصاً للتواصل مع نخبة من أبرز قادة القطاع والوقوف على آخر صيحات الموضة وأحدث التوجهات في عالم الأزياء.

المصدر: وام
أسبوع دبي للموضة
الموضة الإيطالية
الموضة
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