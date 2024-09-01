مصطفى شعبان.. «حكيم باشا» في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل مصطفى شعبان حضوره الدرامي، خلال شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل «حكيم باشا»، ويشاركه بطولته سهر الصايغ ورياض الخولي اللذان تعاونا معه في رمضان قبل الماضي في مسلسل «بابا المجال».

«حكيم باشا» تأليف محمد الشواف، الذي ذكر أن العمل يدور في إطار تشويقي، ويركز فيه على مجتمع الصعيد والعديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. والعمل يختلف شكلاً ومضموناً عن تجربته في دراما الصعيد من قبل عبر مسلسل «بركة» لعمرو سعد، وأبدى سعادته بالتعاون مع مصطفى شعبان للمرة الأولى.

ويسعى شعبان للعودة إلى السينما بعد غياب 14 عاماً منذ قدم فيلم «الوتر» مع غادة عادل وأروى جودة، وإخراج مجدي الهواري عام 2010، وجسد فيه شخصية ضابط يتولى التحقيق في قضية لشقيقتين.

وحرص مصطفى على التواجد في دراما رمضان طوال السنوات العشرين الماضية عبر عدد من المسلسلات الاجتماعية والرومانسية والاستخباراتية والكوميدية، بدءاً بـ «العميل 1001»، مروراً بـ«العار، نسيم الروح، مولانا العاشق، الزوجة الرابعة، دكتور أمراض نسا، أبو جبل، اللهم إني صائم، دايماً عامر، لوك الجدعنة، بابا المجال والمعلم».