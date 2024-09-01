أحمد النعيمي.. شغوف بالثقافة الصينية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يهدف برنامج «سفراء شباب الإمارات» إلى تمكين جيل قادر على التواصل مع مختلف شعوب العالم للارتقاء بدولة الإمارات، ووقع اختيار عضو البرنامج أحمد النعيمي على جمهورية الصين الشعبية، على الرغم مما يحمله هذا المسار من تحديات وصعوبات في اللغة واختلاف الثقافة. ويقول النعيمي: «كان أمامي اختياران ضمن برنامج سفراء شباب الإمارات، وهما مسار الصين أو مسار روسيا، ومن دون أي مشاورات وقع اختياري على جمهورية الصين، حيث اعتبرته تحدياً بالنسبة لي. وأمضيت السنة الأولى في تعلم اللغة الصينية عن بُعد، بسبب ظروف جائحة (كورونا)، وذلك وفق خطة متكاملة تحت إشراف نخبة من المعلمين والمرشدين، حيث إن تعلم اللغة الصينية لم يكن بالأمر السهل، بسبب ما تحتويه من تفاصيل دقيقة».

تجربة مهمة

وعن تجربته يقول النعيمي: «قررت التطوع في جناح الصين بـ(إكسبو 2020) لأختبر قدراتي، وصقل مهاراتي في التمكن من اللغة الصينية، بعدما نظمت مدرستي رحلة ميدانية إلى المعرض، وهناك تعرفت على الكثير من الأصدقاء، فلم تكن مجرد فترة تطوعية، بل كانت فرصة ذهبية طورت من خلالها مهارات عديدة كمهارة التواصل مع مختلف الشعوب، والعمل ضمن مجموعة، كما تمكنت من التحدث مع الصينيين». وأضاف: «ساعدني العمل معهم بشكل مباشر على التعرف على ثقافتهم وأفكارهم، ووجدت منهم التشجيع والحفاوة، لاسيما عندما علموا أنني شغوف بلغتهم وثقافتهم».

أنشطة مختلفة

وتابع النعيمي: «مع مرور الوقت، تمكنت من إتقان اللغة الصينية، ومع التشجيع والمثابرة والاجتهاد، شاركت في مسابقات عديدة وبرامج ومبادرات متنوعة، حققت من خلالها تقدماً ملحوظاً، ومن بين هذه المبادرات أنني قمت بتنسيق زيارات مختلفة للمدارس الحكومية التي تطبق منهج اللغة الصينية، وهناك استطعت التفاعل مع الطلبة، وشاركتهم تجاربي المختلفة».

شغف

وأكد النعيمي أنه يمتلك شغف التعرف على الصين منذ صغره، وقد حرص على تعلم اللغة الصينية، ولديه حساب على إنستجرام يروج من خلاله للثقافة الصينية الشعبية والتقليدية، ويخطط لمواصلة دراسته في الصين بهدف تعميق البحث، حيث إن لديه اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، ويمتلك الفرصة لمواصلة دراسته في الصين «تخصص اقتصاد دولي».