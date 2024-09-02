"الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد" تطلق برنامجها السنوي الفني

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات برنامجاً فنياً سنوياً بالتعاون مع منصة دروازة الإبداعية للفنون، حيث يختار 4 من المتعايشين مع التصلب المتعدد والحالات المزمنة المشابهة للمشاركة في البرنامج الذي يمتد لشهرين، ويركز في كل دورة منه على جانب فني معين لزيادة معارف المشاركين، وتعزيز قدراتهم على استخدام الفنون للتعبير عن أنفسهم، بهدف التعريف بالتصلب المتعدد وزيادة الوعي به، إضافة إلى تطوير مهارات التقييم، بدءاً من الفكرة وصولاً إلى السرد والتخطيط للمعارض.

البرنامج صممته منصة دروازة، وهي حاضنة إبداعية وشريك مشاريع مقرها أبوظبي، أسستها منيرة الصايغ، لتقديم فرص فريدة للنمو الشخصي والمهني، ويعمل على تمكين المشاركين فيه من استخدام الفن كأداة فاعلة للتعبير وبناء المجتمع، ووسيلة لسرد القصص الملهمة.

يحمل البرنامج عنوان "مسارات قيّم: مدخل إلى تنظيم المعارض"، ويتضمن تجارب إثرائية مثل زيارة الاستوديوهات، وجولات في المعارض بأبوظبي ودبي والشارقة، بالإضافة إلى جلسات توجيه فردية. يقوم الجزء الأول من البرنامج السنوي بتنظيم دورة مكثفة للمشاركين تشمل تجارب إثرائية مثل زيارات المعارض الفنية، وعمل جولات في الاستوديوهات المختلفة في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وتنظيم جلسات فردية لتطوير المهارات والأفكار الإبداعية الخاصة.

يفتتح باب التقديم في البرنامج، مع بداية شهر سبتمبر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، ويستمر حتى نهاية الشهر، على أن تعلن الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد عن الأسماء المختارة في 21 أكتوبر.

وقالت مرال الكسدريان مدير الشراكات والمساهمات في الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: "تحرص الجمعية على دعم الحالة النفسية للمتعايشين مع التصلب المتعدد عبر إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم، فالجانب النفسي لا يقل أهمية عن تناول العلاجات الدوائية والطرق التقليدية في التداوي، كما أن انخراط المتعايشين مع التصلب المتعدد في أنشطة إبداعية يفتح الباب أمامهم لتوسيع دائرة علاقاتهم، ويجنبهم خطر الانعزال والشعور بالوحدة. وقد حرصنا أن يكون البرنامج وسيلة لتوعيتهم بأهمية رواية القصص وتبادل الخبرات عبر الإبداع".

وقالت القيّمة الفنية ومؤسسة منصة دروازة التجريبية للفنون، منيرة الصايغ: "إن دور الفن مهم لإثراء تجارب كل الناس، ويمكن أن يكون متاحاً للجميع، ويستطيع كل من يمتلك الفضول لطرح الأسئلة والرغبة في البحث عن الروابط في تحقيق الاستفادة. ونحرص في منصة دروازة على المشاركة في بناء مجتمعات ثقافية متخصصة في منطقة الخليج، عبر تقديم التوجيه والإرشاد، وتصميم البرامج الفنية".