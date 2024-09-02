"أجيال السياحة" في العين يحتفي بتخريج 17 طالباً

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتخريج 17 طالباً إماراتياً من برنامجها "المخيم الصيفي - أجيال السياحة" الذي نظمته لأول مرة في العين على مدار 10 أيام، مقدمةً للمشاركين تجربة غامرة وممتعة اكتسبوا خلالها خبرة كبيرة في أنشطة قطاع السياحة والضيافة المتنامي في الإمارة.

يتماشى المخيم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ويستهدف المواطنين الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، والمهتمين بمتابعة مسيرتهم المهنية في قطاع السياحة والضيافة.

يسهم البرنامج في صقل مهاراتهم الشخصية والمهنية من خلال التدريب النظري والعملي، إلى جانب إطلاعهم على أنشطة القطاع، ومهام العمل وآفاق التطور المهني الواعدة فيه، ومكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية عالمية رائدة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يأتي تنظيم "المخيم الصيفي - أجيال السياحة" في العين امتداداً للنجاح اللافت الذي حققه البرنامج في أبوظبي، ونفخر بالالتزام والتميز والمواهب التي أظهرها الشباب المشاركون، ونتطلع إلى دورهم الحيوي في المستقبل، قادةً لقطاع السياحة والضيافة في الإمارة. ونلتزم بتمكين الكوادر الشابة المواطنة، وتزويدهم بالمهارات العملية والخبرات المعرفية للنجاح في هذا القطاع الذي يشهد تطوراً مستمراً ونمواً سريعاً، وإعدادهم لـ"مشاركة أبوظبي مع العالم"، فهم الأقدر والأكثر كفاءة على تمثيل وجهتنا السياحية".

تلقى الطلاب تدريباً عملياً لمدّة 5 أيام في 11 فندقاً مرموقاً من فئتي 4 و5 نجوم في العين، شمل أقساماً مختلفة كمكاتب الاستقبال وفنون الضيافة وإدارة الفعاليات، ما أتاح المجال أمامهم للإلمام بمختلف جوانب قطاع الضيافة.

وساهم التدريب العملي في تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، حيث تعرفوا على العمليات والمهام اليومية في قطاع الضيافة، ودوره في دعم اقتصاد أبوظبي. وتضمّن المخيم تدريباً نظرياً وورش عمل وأنشطة تفاعلية ورحلات ميدانية لاكتشاف معالم الجذب السياحية والثقافية في العين.