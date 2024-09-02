الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الحديريات تحتفي بـ«العودة للمدارس»

الحديريات تحتفي بـ«العودة للمدارس»
3 سبتمبر 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
رئيس الدولة يعفو عن المتهمين والمحكومين في قضية التجمهر وإثارة الشغب في إمارات الدولة من الجنسية البنغالية

يبدو أن عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة وقرب انتهاء فصل الصيف لا تعني أن لحظات المرح والترفيه يجب أن تتوقف، ففي شهر سبتمبر، هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات المفيدة والممتعة التي تحتضنها منتجعات جزيرة الحديريات في أبوظبي.
وتقام العديد من الأنشطة الممتعة احتفاءً بالعودة إلى المدرسة، مع عروض قيمة ومواعيد مناسبة، كما يقدم مركز المغامرات والفعاليات الخارجية “سيركت X” لضيوفه عرضاً لشراء بطاقة عضوية لشهر سبتمبر من هذا العام والحصول على أخرى مجاناً، إلى جانب عدد من الأنشطة الخاصة للطلاب بعد نهاية الدوام المدرسي.

أبوظبي
العودة للمدارس
العودة إلى المدارس
العودة إلى المدرسة
الحديريات
الإمارات
جزيرة الحديريات
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي
آخر الأخبار
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
الرياضة
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
اليوم 11:18
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
علوم الدار
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
اليوم 11:00
جنود أوكرانيون يستقلون مركبة عسكرية في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 10:38
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
الأخبار العالمية
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
اليوم 10:37
زلزال(موضوعية)
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تشيلي
اليوم 10:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©