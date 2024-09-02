الحديريات تحتفي بـ«العودة للمدارس»

أبوظبي (الاتحاد)

يبدو أن عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة وقرب انتهاء فصل الصيف لا تعني أن لحظات المرح والترفيه يجب أن تتوقف، ففي شهر سبتمبر، هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات المفيدة والممتعة التي تحتضنها منتجعات جزيرة الحديريات في أبوظبي.

وتقام العديد من الأنشطة الممتعة احتفاءً بالعودة إلى المدرسة، مع عروض قيمة ومواعيد مناسبة، كما يقدم مركز المغامرات والفعاليات الخارجية “سيركت X” لضيوفه عرضاً لشراء بطاقة عضوية لشهر سبتمبر من هذا العام والحصول على أخرى مجاناً، إلى جانب عدد من الأنشطة الخاصة للطلاب بعد نهاية الدوام المدرسي.