خولة علي (دبي)

بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، نظمت أسرة يوسف حسن المرزوقي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، بالتعاون مع جمعية تراحم الخيرية وجهات حكومية أخرى، مبادرة مجتمعية إنسانية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، حملت شعار: «حقيبتي المدرسية.. عون لهم»، بهدف توزيع الحقائب المدرسية الجديدة على الأسر المتعففة.

وتهدف المبادرة إلى دعم طلبة المدارس الخيرية، والأسر المتعففة، ونشر ثقافة العمل الخيري الإنساني، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز التكاتف بين فئات المجتمع، لنشر التراحم والمودة والمحبة بين أفراده.

وأشار الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، الرئيس الفخري لفريق شكراً لعطائك، إلى أن المبادرة تعكس قيم التراحم والتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، في المبادرات التي تؤكد الغرس الجميل لأبناء زايد الخير، والتي ترسم السعادة على الوجوه، وتساهم مع الأسر المتعففة في توفير الاحتياجات الضرورية لأبنائهم.



مشاركة كبيرة

وأكد سيف الرحمن أمير، رئيس فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، أن المبادرة شهدت مشاركة كبيرة من المتطوعين وأفراد المجتمع، والجهات الإعلامية، ووزعت الحقائب المدرسية على الطلبة المتعففين.

وعبر المهندس شهاب الحوسني، نائب رئيس الفريق، عن تقديره لأسرة يوسف المرزوقي، والمساهمين في توفير الحقائب المدرسية من الجهات الحكومية والمحسنين، بالإضافة إلى المتطوعين المشاركين في إنجاح المبادرة.



التزام مجتمعي

وذكرت أسرة يوسف حسن المرزوقي، صاحبة المبادرة، أن الفكرة نابعة من صميم التزامها المجتمعي بالمشاركة الإيجابية، في كل ما يعزز التعاون بين أفراد المجتمع، لتوفير الظروف الملائمة أمام الأسر المتعففة، من أجل مساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وإدخال البهجة إلى نفوسهم وتشجيعهم على البدء بهمة ونشاط، حتى تكون المحصلة جيدة في مسار التفوق الدراسي.

وأعربت الأسرة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة حافزاً للمساهمة في دعم المسيرة التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للأجيال.