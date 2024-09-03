الأربعاء 4 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

(أرشيفية)
3 سبتمبر 2024 08:27

أطلقت الصين صاروخاً حاملاً من طراز "لونغ مارش-4 بي"، اليوم الثلاثاء، لوضع مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد في الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية من طراز "ياوقان-43 02"، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
محمد بن راشد يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

وستستخدم هذه الأقمار الصناعية لإجراء اختبارات على التقنيات الجديدة لكوكبات الأقمار الصناعية في المدار المنخفض.

وتعد هذه المهمة هي الرحلة رقم 533 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

المصدر: وام
صاروخ
الصين
الأقمار الاصطناعية
آخر الأخبار
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:47
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اقتصاد
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اليوم 19:32
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اقتصاد
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اليوم 19:31
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
اليوم 19:30
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اقتصاد
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©