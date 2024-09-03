الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين صاروخاً حاملاً من طراز "لونغ مارش-4 بي"، اليوم الثلاثاء، لوضع مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد في الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية من طراز "ياوقان-43 02"، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها.

وستستخدم هذه الأقمار الصناعية لإجراء اختبارات على التقنيات الجديدة لكوكبات الأقمار الصناعية في المدار المنخفض.

وتعد هذه المهمة هي الرحلة رقم 533 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".