«أبوظبي للتراث» تعزِّز الأصالة في «الدولي للصيد والفروسية»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تستقبل هيئة أبوظبي للتراث، خلال مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الزوار بباقة متنوعة من الورش والمسابقات والأنشطة التراثية التي تهدف إلى الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، ونقله للأجيال، وترسيخ الهوية الوطنية.

راشد خادم الرميثي، مدير إدارة الأنشطة بهيئة أبوظبي للتراث، والمتحدث الرسمي في جناح الهيئة بـ«الدولي للصيد والفروسية» في دورته الحالية، ذكر أن المعرض يمثل فرصة استثنائية للاحتفاء بالثقافة الإماراتية، والتقاليد الأصيلة لمجتمع الإمارات، والتأكيد على قيم الاستدامة وصون التراث، مشيراً إلى أن الهيئة تشارك بجناح متكامل، يمزج بين عراقة التراث الإماراتي، والهوية الوطنية الأصيلة، وروح التجديد والاستدامة المعاصرة.

ولفت إلى أن الهيئة تختص بوضع الاستراتيجيات الهادفة حفاظاً على التراث والسنع، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والقيم التراثية في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في إمارة أبوظبي.



عادات وقيم

يستقبل الجناح زواره بحفاوة كبيرة وبفعاليات وأنشطة تعكس القيم والعادات، ضمن ركن الحرف اليدوية والصقارة، ورحلات المقناص والركن البحري ومحمية المرزوم، والعديد من الأنشطة الأخرى، حيث يشكل منصة تتلاقى عندها الأجيال للتعرف إلى مهن الأجداد.

كما يقدم فعاليات متخصصة للأطفال لتعريفهم بتراث الإمارات، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويضم الجناح العديد من العروض الحية وأدوات الصقارة ومستلزمات رحلات المقناص، ويقدم عروضاً حية للصقور لتعريف الزوار بأنواعها وأعمارها وتفاصيل رحلات القنص بالصقور.



رحلات الغوص

ويتعرف الزوار على جانب من تراث البحر الإماراتي ومعلومات عن معدات الغوص وتجارة اللؤلؤ يقدمها جمعة بن حثبور الرميثي، خبير ومستشار التراث البحري، مع شرح موجز عن مكونات الركن، وما يتضمنه من أدوات وآلات كانت تستخدم في الغوص والبحث عن اللؤلؤ.



مرسم حر

ولتعزيز الموروث عند الأجيال، يقدم الجناح فرصة للأطفال للتعرف على مفردات التراث من خلال الرسم والتلوين.

أما استوديو «عكس» فيوفر تجربة ارتداء الزي الإماراتي التقليدي، ومنصة لتصوير الزوار باللباس التراثي.

وذكرت كسلاء الرميثي، المشرفة عن الاستوديو، إنه يعرض الملابس التقليدية المرتبطة بالمرأة، مثل الشيلة المنقدة والثوب الإماراتي والبرقع والمرتعشة والمرية، وسواها.



صيد الأسماك

وكانت الهيئة نظمت ورشة بعنوان «صيد الأسماك التقليدي في إمارة أبوظبي»، قدمها المدرب التراثي أحمد مانع المهيري، وتحدث خلالها عن أهمية الصيد في أبوظبي، وتأثيره على الجوانب الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن البيئة البحرية تعد من أهم البيئات القديمة، التي عرفها أهل الإمارات، والتي أنتجت الكثير من الحرف والمهن المرتبطة بالصيد والغوص لاستخراج اللؤلؤ والتجارة وصناعة السفن، وسواها من المهن الضرورية.



ورش

يحفل برنامج الهيئة بعدد من الورش، حيث يقدم المستشار التراثي سعيد علي المناعي ورشة «آداب المجالس في السنع الإماراتي»، يتناول آدابها، وكيفية استقبال الضيف وحسن الترحيب به، وآداب السلام والحديث، وقواعد الضيافة، وعادات وتقاليد تقديم القهوة.

ويقدم مسلم العامري ورشة «الصقارة في الماضي والحاضر»، وتشمل مراحل تطور رياضة الصيد بالصقور، وأحدث التقنيات المتعلقة بالصقارة ومُستلزماتها القديمة والحديثة.