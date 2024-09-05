فيلم «Wrong Place».. «المكان الخاطئ»

أبوظبي (الاتحاد)

بعدما حقق نجاحاً في دور المحقِّق «جيمس نايت» في سلسلة Detective Knight، التي قدم منها 3 أجزاء خلال العامين الماضيين، يعود الممثل العالمي بروس ويلس هذا العام بفيلم التشويق والأكشن الجديد Wrong Place - «المكان الخاطئ»، الذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع المؤلف بيل لورانس بعدما قدما سابقاً فيلم Out of Death الذي عرض عام 2021.

يشارك ويلس ببطولة الفيلم كل من آشلي جرين، مايكل سيرو، تكساس باتل، ستايسي دانجر وماسي فورلان، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مايك بيرنز.

شهادة عيان

تدور قصة الفيلم حول قائد الشرطة السابق «فرانك» الذي يلعب دوره بروس ويلس، حيث يجد نفسه مطارداً من قبل زعيم عصابة لمصنع مواد مخدرة، يسعى لإسكاته قبل أن يتمكن من الإدلاء بشهادة شهود عيان ضد عائلته، بعدما شهد جريمة قتل تخص زعيم العصابة.



حياة هادئة

تبدأ الأحداث ويعيش «فرانك» حياة هادئة في بلدة ريفية صغيرة، وتستعد ابنته «كلوي» التي تؤديها آشلي جرين إلى زيارته، وبعدما شهد جريمة القتل، حاول الإدلاء بشهادته إلى الشرطة من أجل تحقيق العدالة، لكنه واجه العديد من التحديات خصوصاً أنه الشاهد الوحيد.

حيرة

وبعد أن يكتشف «فرانك» الأمر، يقع في حيرة من أمره، بين إنقاذ عائلته وابنته من قبضة أفراد العصابة، أو استكمال الإدلاء بشهادته لتحقيق العدالة، فيقرر تنفيذ خطة احترافية، كونه قائد شرطة سابق، بالتنسيق مع رجال الشرطة، للانتقام منهم والقضاء عليهم وإنقاذ ابنته.



تحقيق العدالة

ضمن أحداث تمزج بين الأكشن والتشويق والمطاردات، يحاول «فرانك» بشتى الطريق تحقيق العدالة، إلا أن رجل العصابة وأفراد عائلته، يطاردونه لمنعه من الإدلاء بالشهادة ضدهم، ويحاول إنقاذ نفسه وابنته التي وقعت ضحيتهم، فبمجرد وصولها إلى بيت والدها لزيارته، تفاجأ بأفراد العصابة وتحتجز هناك وتعذَّب، وتدخل معهم في مواجهة مليئة بالمخاطر والمطاردات.