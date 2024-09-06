تعرّف على مزايا شاي «البوبا»

أبوظبي (الاتحاد)

ظهر شاي البوبا، أوالفقاعات في تايوان في ثمانينيات القرن الماضي، ويعرف أيضاً بشاي حليب اللؤلؤ، وهو مزيج من الشاي والحليب والمحليات وكرات التابيوكا، وتناوله مفيد حسب ما جاء في موقع Health الأميركي.

وهو عبارة عن مزيج من الشاي المركز بأنواعه المختلفة، الأسود والأخضر والياسمين، وكلها مصادر لمادة البوليفينول التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.

ويضاف في تحضيره لآلئ التابيوكا، التي تستخرج من جذور نباتات الكسافا، وغالباً ما يضاف إليها الماء والسكر لجعلها صمغية.

ويعد شاي البوبا آمناً إذا تم استهلاكه باعتدال، ولكن كميات السكر المضافة إليه قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري أو السمنة، كما أن لآلئ التابيوكا تحتوي على مادة تسمى صمغ الغوار، والتي قد تسبب الإمساك إذا استهلكت بكثرة.