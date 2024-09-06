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الترفيه

«ضي» يحقق أمنية أسيل عمران

أسيل عمران
7 سبتمبر 2024 01:00

محمد قناوي (القاهرة)

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تخوض الممثلة أسيل عمران أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال فيلم «ضي»، مع محمد ممدوح وحنين سعيد وإسلام مبارك، والطفل بدر محمد، تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.
وقالت أسيل إن العمل ينتمي للدراما الاجتماعية، ويأتي ضمن أبرز الأفلام السعودية، ويروي قصة مراهق مصري نوبي «عدو الشمس»، يخوض رحلة لا تخلو من السحر والجمال مع عائلته عبر محافظات مصر.
وأشارت إلى أنها كانت تحلم بدخول السينما من بوابة مصر، وهو ما تحقق في «ضي»، وتقول: وجدت الدور الذي أحلم به، من خلال نص سينمائي جديد، يخرجني من نمطية الإطار الذي حصرت نفسي فيه خلال الفترة الماضية، وسيكون الدور مفاجأة، معتبرة أنها دخلت مرحلة فنية جديدة.
وتشارك عمران في عرض مسرحي ضخم  بموسم الرياض، خلال الأسابيع المقبلة بعنوان «تطبق الشروط والأحكام» أمام أكرم حسني، وتجسد فيه شخصية ابنة مدير مطعم يجسد شخصيته بيومي فؤاد، ويقع في حبها شاب يعمل لدى والدها بالمطعم، ولكنه يشترط عليه شرطاً غريباً، وهو أن يقوم بزيارة خاصة لدار مسنين فيها مجموعة من كبار المجرمين المعتزلين.
وشاركت أسيل في برنامج «نجم الخليج» عام 2007، وأصدرت ألبومين، «خجلانة» و«الله يهنيني»، وبدأت العمل بالتمثيل في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «04»، وشاركت بعدها في مسلسلات «أكون أو لا، سر الهوى، دويمة وحليمة، العافور، عطر الجنة، أشوفكم على خير، ريحانة حياة ثانية، اليوم الأسود، غرابيب سود وهارون الرشيد».

أسيل عمران
السينما المصرية
السينما
السينما السعودية
إسلام مبارك
الدراما الاجتماعية
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