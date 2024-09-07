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الترفيه

"ستارلاينر" تترك رائدي الفضاء العالقين وتعود إلى الأرض

"ستارلاينر" تترك رائدي الفضاء العالقين وتعود إلى الأرض
7 سبتمبر 2024 08:56

غادرت مركبة الفضاء "ستارلاينر" التي أنتجتها شركة "بوينغ"، محطة الفضاء الدولية أمس الجمعة، متجهة إلى كوكب الأرض بدون طاقمها، وذلك في أعقاب العديد من المشكلات الفنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وقالت "ناسا"، إن المركبة "ستارلاينر" غادرت محطة الفضاء الدولية أمس الجمعة في الساعة السادسة وأربع دقائق مساء (2204 بتوقيت جرينتش)، بعد قضاء ثلاثة أشهر في الفضاء، وإن من المقرر أن تهبط في ميناء "وايت ساندز" الفضائي في نيومكسيكو بعد رحلة تستغرق ست ساعات. 

وظل رئدا الفضاء باري ويلمور، وسوني ويليامز، اللذان سافرا إلى المحطة الدولية على متن "ستارلاينر" في يونيو الماضي، وكان من المفترض أن يظلا مدة أسبوع واحد، عالقين في الفضاء في أعقاب العديد من المشكلات الفنية التي تعرضت لها المركبة.

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وأرجع بيل نيلسون رئيس وكالة "ناسا" سبب إعادة المركبة "ستارلاينر" إلى الأرض بدون طاقمها إلى المخاوف على سلامتهما. 

ومن المقرر أن يعود رائدا الفضاء ويلمور وويليامز إلى الأرض في فبراير 2025 على متن الكبسولة دراجون، التي تنتجها شركة "سبيس إكس" والتي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 24 سبتمبر الجاري على أقرب تقدير. 

 

وتم استبعاد اثنين من رواد الفضاء في ناسا من عملية إطلاق الكبسولة لإفساح المجال أمام عودة ويلمور وويليامز على متنها في رحلة العودة.

المصدر: وام
الفضاء
رواد الفضاء
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