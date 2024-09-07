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الترفيه

شريحة لـ"الذكاء الاصطناعي" في هاتف آيفون الجديد

شريحة لـ"الذكاء الاصطناعي" في هاتف آيفون الجديد
7 سبتمبر 2024 14:34

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، أن المعالج إيه18 الذي من المقرر أن يكون في أحدث هواتف آيفون، والذي من المتوقع الإعلان عنه يوم الاثنين، صنع باستخدام تصميم شريحة "في9"، وهو أحدث تصميم لشركة آرم.

من المقرر أن تقيم أبل فعاليتها لفصل الخريف في التاسع من سبتمبر بمقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ومن المنتظر أن تكشف خلالها عن سلسلة جديدة من هواتف آيفون وعن تحديثات لأجهزة وتطبيقات أخرى.

كانت أبل قد وقعت اتفاقاً مع آرم في سبتمبر العام الماضي "يمتد إلى ما بعد 2040"، وهو ما يمثل دفعة لقطاع تكنولوجيا الرقائق لدى آرم.
وقالت آرم في يوليو: إن شريحتها "في9" تدر 50 بالمئة من العوائد المرتبطة بالهواتف الذكية.

آرم صاحبة الملكية الفكرية لمعمارية حاسوبية مستخدمة في أغلب الهواتف الذكية في العالم والتي ترخصها لأبل ولشركات كثيرة غيرها.
وتستخدم أبل تكنولوجيا آرم في عملية تصميم رقائق أجهزتها آيفون وآيباد وماك. 

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المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
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