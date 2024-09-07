أكدت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، احتراق نيزك في سماء العراق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن "الضوء، الذي شوهد في سماء العراق، ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي".

وأضافت أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق"، محذرة من "زرع الإرباك" لدى الجمهور.

وذكر سلمان صدام البهادلي مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة أنه "بعد ورود عدة تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي"، لافتاً إلى أن "أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث إنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك".

وأكد البهادلي أن "لا شيء يدعو للقلق".