أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالخرف والسكري.. تعرف عليها

وجدت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، بدلاً من النظام الغذائي الالتهابي الذي يركز على اللحوم الحمراء والأطعمة المعالجة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 31%. وتؤكد الدراسة أن هذه الفائدة تنطبق حتى على الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية وعائية حالية، مثل السكري من النوع 2 أو السكتة الدماغية، كما ذكرت المؤلفة الرئيسية، أبيجيل دوف.

الدراسة نشرت في مجلة JAMA Network Open.

تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات يقلل من الإصابة بالخرف

أكدت أبيجيل دوف، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يقلل من خطر الإصابة بالخرف، حتى لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأضافت أن الأفراد الذين تناولوا الأطعمة المضادة للالتهابات أصيبوا بالخرف بعد عامين مقارنةً بمن تناولوا نظامًا غذائيًا مؤيدًا للالتهابات. كما أظهرت فحوصات الدماغ وجود مستويات أقل من المؤشرات الحيوية للتنكس العصبي وإصابات الأوعية الدموية لدى أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي المضاد للالتهابات.



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وعلى الرغم من أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولا يمكن أن تظهر السبب والنتيجة ، إلا أن النتائج تعكس الأبحاث الحالية التي تظهر وجود صلة بين الالتهاب الغذائي وصحة الدماغ ، كما قال الدكتور ديفيد كاتز ، المتخصص في الطب الوقائي ونمط الحياة الذي لم يشارك في الدراسة ، عبر البريد الإلكتروني.

"من المحتمل جداً أن يؤثر النظام الغذائي عالي الجودة والأقل التهاباً بشكل مباشر على مسارات متعددة تتعلق بالدماغ والصحة العصبية المعرفية بمرور الوقت" ، وقال كاتز ، مؤسس مبادرة الصحة الحقيقية غير الربحية ، وهو تحالف عالمي من الخبراء لطب نمط الحياة القائم على الأدلة.



ما هو النظام الغذائي المضاد للالتهابات؟

الطرق البيولوجية الدقيقة التي تؤثر بها الأطعمة على المسارات الالتهابية ليست مفهومة تماما بعد. ومع ذلك ، يعتقد الباحثون أن الاعتماد على الأطعمة السكرية فائقة المعالجة ووفرة الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء والمعالجة الشائعة في النظام الغذائي الغربي - إلى جانب التلوث ودخان السجائر والإشعاع والبلاستيك والمبيدات الحشرية - قد يؤدي إلى زيادة تنشيط الجذور الحرة في الجسم.

الاعتماد على الأطعمة السكرية فائقة المعالجة ووفرة الدهون المشبعة يؤدي إلى زيادة تنشيط الجذور الحرة في الجسم

الجذور الحرة هي جزيئات ذات إلكترونات غير مزاوجة. مدفوعين للبحث عن تطابق ، فإنهم يسرقون الخلايا الأخرى من إلكتروناتهم ، مما يتسبب في تلف الخلايا التي يمكن أن تسهم في مرض الزهايمر وغيره من أنواع الخرف والأمراض المزمنة.



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الأطعمة عالية المعالجة والدهنية يمكن أن تؤدي أيضا إلى مستويات أعلى من المؤشرات الحيوية الالتهابية

بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد الباحثون أن الأطعمة عالية المعالجة والدهنية يمكن أن تؤدي أيضا إلى مستويات أعلى من المؤشرات الحيوية الالتهابية الأخرى مثل البروتين التفاعلي C والإنترلوكين 6 وعامل نخر الورم α.

وجدت دراسة أجريت في نوفمبر 2020 أن الأشخاص الذين تناولوا مستويات أعلى من اللحوم الحمراء والمعالجة ، مثل اللحوم المصنعة ، بالإضافة إلى الأطعمة السكرية فائقة المعالجة لديهم خطر أعلى بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 46% ارتبطت زيادة بنسبة 10% فقط في هذه الأطعمة بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة بنسبة 14% من جميع الأسباب ، وفقا لدراسة أجريت في فبراير 2019.



وأشارت الأبحاث إلى أن العناصر المضادة للالتهابات مثل الفيتامينات والكاروتينات والفلافونويد في الأطعمة مثل الفواكه والخضروات قد تحيد الجذور الحرة وغيرها من علامات الالتهاب وتقلل من الضغط على الجسم ، وفقا لمايو كلينك.



نتائج الدراسة

حللت الدراسة الجديدة الأنماط الغذائية لأكثر من 84000 من البالغين الخرف الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما مع تشخيص مرض السكري من النوع 2 و / أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية الذين كانوا جزءا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، وهي دراسة طولية تشمل مشاركين من إنجلترا واسكتلندا وويلز.

سئل كل شخص خمس مرات عن استهلاكه لـ 206 أطعمة و 32 مشروبا تم تقسيمها إلى مستويات من العناصر الغذائية الالتهابية والمضادة للالتهابات. تم فحص السجلات الطبية على مدى السنوات الـ 15 التالية لاكتشاف ما إذا كان هناك أي ارتباطات بين تناول كميات أقل وأكثر من الأطعمة الالتهابية وتشخيص الخرف. بالإضافة إلى ذلك ، خضع ما يقرب من 9000 من المشاركين أيضا للتصوير بالرنين المغناطيسي ، أو التصوير بالرنين المغناطيسي ، ومسح الدماغ.



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الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الذين تناولوا معظم الأطعمة المضادة للالتهابات لديهم حجم أكبر من المادة الرمادية

وجدت الفحوصات أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الذين تناولوا معظم الأطعمة المضادة للالتهابات لديهم حجم أكبر من المادة الرمادية - مما يشير إلى تنكس عصبي أقل - وكثافة أقل للمادة البيضاء ، وهي علامات على إصابة الأوعية الدموية في الدماغ ، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا نظاماً غذائياً التهابياً.

في حين أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث ، بشكل عام ، "الإشارة واضحة فوق ضوضاء الخلفية" ، قال كاتز.

«حتى بعد أن يتعامل المرء مع حالة مزمنة من أمراض القلب والأوعية الدموية ، يبدو أن اعتماد نظام غذائي عالي الجودة يوفر بعض الحماية للدماغ ، مما يقلل ويؤخر علامات التدهور الوظيفية والتشريحية».















