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الترفيه

«الدار البيضاء للفيلم العربي» يكرّم فهمي وزيدان والعريس

الفنانون المكرمون في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
7 سبتمبر 2024 19:04

محمد نجيم (الرباط)
بأفلام من السعودية والبحرين وتونس ومصر والأردن وموريتانيا والمغرب وبلدان عربية أخرى، انطلقت أمس الجمعة في مدينة الدار البيضاء، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم العربي، والذي يستمر إلى 13 سبتمبر بعرض عدد من الأفلام الروائية والوثائقية والأشرطة القصيرة.
تشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والممثل السوري أيمن زيدان، إلى جانب الفنانين المغربيين محمد الخلفي وجليلة التمسي، والكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس.
وتشارك العديد من الأفلام الروائية الطويلة في المسابقة الرسمية التي يترأس لجنة التحكيم فيها الناقد اللبناني إبراهيم العريس.
أما مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم أفلاماً من المغرب، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، اليمن، لبنان، مصر، سوريا، موريتانيا، وتونس.

مهرجان الفيلم العربي
الدار البيضاء
مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
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