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الترفيه

عصام عمر يشارك في «فينيسيا السينمائي»

عصام عمر يشارك في «فينيسيا السينمائي»
8 سبتمبر 2024 01:29

محمد قناوي (القاهرة)

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يشارك فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» في فينيسيا السينمائي، والفيلم بطولة الممثل عصام عمر.
وذكر عصام عمر أنه لم يتوقع أن أول ظهور سينمائي له سيكون في هذا المهرجان الكبير، مما أسعده وجعله يشعر بالرهبة من المشاركة في مهرجان بهذا الحجم، ووسط كم كبير من الأفلام المهمة ونجوم العالم.
وأوضح أن «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» أولى تجاربه السينمائية، ويقول: بدأت تصويره منذ أكثر من عامين، والمفاجأة أن يكون العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81، ضمن برنامج آفاق إكسترا، القسم الذي تُعرض من خلاله الأفلام، التي تمثل أحدث اتجاهات السينما للمواهب الشابة.
والفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، بعد إخراجه بعض الأفلام القصيرة التي شاركت في عدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشاركه في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك في بطولته ركين سعد وسماء إبراهيم وأحمد بهاء أحد.
وتدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضية خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه «رامبو» من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير ليصبح بين عشية وضحاها مطارداً من أهالي الحي.
ويشارك عمر في بطولة فيلم «فرقة الموت» مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي.
والفيلم الثالث «سيكو سيكو» ويتقاسم بطولته مع طه دسوقي، بمشاركة علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويجسد فيه شخصية شاب يعمل في شركة شحن وله ابن عم في مثل عمره يخوضان العديد من المغامرات.
وكان عصام خاض أولى بطولاته المطلقة في مسلسل «بالطو» من 10 حلقات، وعرض حصرياً على منصة رقمية، وحقق انتشاراً واسعاً، وحصل على فرصة البطولة في رمضان الماضي بمسلسل «مسار إجباري»، بعد عدة أدوار ثانوية.

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