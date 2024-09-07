أمينة خليل: 2024 «وش السعد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة أمينة خليل السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «لام شمسية»، وتجسد شخصية معلمة، وتدور أحداثه حول مجموعة من القضايا الأسرية التي شغلت الرأي العام، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويبدأ تصويره مطلع العام المقبل. وأعربت خليل عن سعادتها برد الفعل الجماهيري تجاه فيلمها «إكس مراتي»، وتجسيدها للمرة الأولى في مشوارها دوراً كوميدياً، وتدور الأحداث في إطار الفانتازيا حول شاب خارج عن القانون، يتطلب خروجه من المؤسسة العقابية تقريراً طبيباً من المعالج النفسي يؤكد على مدى حسن سيرته وسلوكه. الفيلم تأليف الثنائي كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد ومصطفى غريب.

وحول التعاون الفني مع محمد ممدوح ليصبحا الثنائي الفني الأكثر شهرة خلال العقد الحالي، أوضحت أمينة أن العمل معه لأنه فنان شديد التركيز في اختيار أعماله، ودائم البحث عن التجديد والخروج عن المألوف فيما يقدمه. وقد تعاونت معه في 12 عملاً، منها 7 أعمال درامية، و5 أفلام، منذ عام 2016 بمسلسل «جراند أوتيل».

وأضافت أمينة أنها تعتبر عام 2024 بمثابة «وش السعد» لها بمشاركتها في 4 أفلام دفعة واحدة، بدأتها ببطولة «شماريخ» مع آسر ياسين والذي طرح بدور العرض في ديسمبر الماضي، والثاني مشاركتها كضيف شرف في فيلم «أنف وثلاث عيون»، والثالث «شقو» والذي عرض بموسم عيد الفطر، ومشاركتها في فيلم «فرقة الموت».

وتشارك خليل في فيلم «شمس الزناتي» وتؤدي دور الفتاة البدوية، وتدور أحداثه حول واحة في الصحراء تتعرض كل فترة لهجوم ينهب خيراتها، وهو مقتبس من الفيلم الياباني «الساموراي السبعة»، تأليف محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة، وبطولة محمد عادل إمام وطه دسوقي. وتستعد للتحضيرات النهائية للنسخة الثانية من فيلم «شقو» وتجسد شخصية فتاة استعراضية، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة محمد ممدوح ودينا الشربيني، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي.