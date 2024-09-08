"تليجرام" تتيح خاصية الإبلاغ عن المحتوى الضار

سمحت منصة التواصل الاجتماعي تليجرام للمستخدمين بإبلاغ مشرفي المنصة عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، بحسب ما أعلنته تليجرام على صفحة الأسئلة الأكثر تكرارا، وذلك مع قيامها بتحديث قواعد الخصوصية الأخرى.

وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكرارا على منصة تليجرام كانت تقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارة المنصة.ولكن اعتباراً من يوم الخميس الماضي تم تعديل قواعد الخصوصية الأخرى، حيث أصبحت كل تطبيقات تيليجرام تحتوي على زر "إبلاغ" يسمح لكم بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة".

كما أعلنت المنصة يوم الجمعة الماضي حذف خاصية "أشخاص في الجوار" والتي قيل إنه أسيئ استخدامها من جانب مرسلي البريد المزعج والمحتالين. كما عطلت قدرة المستخدمين على تحميل الوسائط المتعددة وهي أداة التدوين على المنصة، حيث قال دوروف إنه تمت إساءة استخدامها من جانب جهات مجهولة. كما أتاحت المنصة عنوان بريد إلكتروني لتلقي طلبات الحذف الآلي للمحتوى غير القانوني، مع توجيه المستخدمين لإضافة روابط المحتوى الذي يطلبون من المشرفين الالتفات إليه.

من ناحيته قال ريمي فاوجان المتحدث باسم تليجرام إن المستخدمين يستطيعون الإبلاغ عن المحتوى من أي مجموعة إلى المشرفين" وفقا لآلية أشبه بإعادة توجيه الرسائل، مضيفا أن التغيير في صفحة الأسئلة الأكثر تكرارا يزيد فقط وضوح طريقة الإبلاغ عن المتحوى الضار.