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الترفيه

إيلون ماسك: "سبيس إكس" ستطلق مركبات غير مأهولة إلى المريخ

إيلون ماسك
8 سبتمبر 2024 11:29

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس السبت إن الشركة ستطلق أول مركبات ستارشيب غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.
وأضاف ماسك "ستكون هذه المركبات غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ"، مشيرا إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته الفضائية أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون أربع سنوات.
وقال ماسك "سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتيا في حوالي 20 عاما".
وفي أبريل قال ماسك، الذي أسس سبيس إكس في عام 2002، إن أول مركبة ستارشيب غير مأهولة تهبط على المريخ ستكون في غضون خمس سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون سبع سنوات.
وفي يونيو، نجحت مركبة ستارشيب في تحقيق هبوط هادئ في المحيط الهندي مخترقة الغلاف الجوي للأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت لدى عودتها، لتكمل مهمة اختبار كاملة حول العالم في رابع محاولة للمركبة.
ويعتمد ماسك على ستارشيب لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي قادرة على إرسال أشخاص وشحنات إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، وفي النهاية الطيران إلى المريخ.

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المصدر: وكالات
سبيس إكس
المريخ
الفضاء
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