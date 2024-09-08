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8 أسباب وراء عصيان الأبناء

8 أسباب وراء عصيان الأبناء
9 سبتمبر 2024 01:21

ترجمة: عزة يوسف 

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يتسبب الأبناء في إصابة آبائهم بالإحباط عندما لا ينصتون إلى ما يقولون أو يتجاهلون أوامرهم، وهناك أسباب تفسر عدم استماع طفلك إلى تعليماتك، كما ذكرتها جريدة «Times Of India» الهندية، وهي:
التشتت
يتشتت الأطفال بسرعة كبيرة مما يجعل من الصعب عليهم التركيز على ما يتلقونه من تعليمات.
الإثارة
قد يشعر الأبناء بالإجهاد الذهني نتيجة الإثارة الزائدة عقب سماع الضوضاء أو ممارسة الكثير من الأنشطة أو مشاهدة الشاشات مما يؤثر على استيعابهم.
الأوامر
يشعر طفلك بالارتباك وعدم الفهم إذا تعرض لمجموعة من الأوامر المعقدة أو غير الواضحة.
الاختبار
أحياناً يتجاهل الأبناء أوامر والديهم ليختبروا صبرهم أو ليؤكدوا شعورهم بالاستقلالية.
جذب الانتباه
قد يشعر الأبناء أحياناً بعدم أهميتهم عند آبائهم فيسعون لجذب الانتباه حتى لو كان بطريقة سلبية.
التوتر
عندما يشعر الطفل بالتوتر أو الانزعاج أو الإرهاق قد لا يبدي الاستجابة الكافية لوالديه أو للتعليمات.
التناقض
قد يتسبب التناقض في القواعد أو المواقف في شعور الطفل بالحيرة والاضطراب، مما يجعله أقل إنصاتاً لأبويه مع الوقت.
التطور
يتعلم الأطفال الصغار، خاصة من هم دون الثلاثة أعوام، كيفية اتباع تعليمات الوالدين مع مرور الوقت.

الأبناء
الأطفال
التوتر
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