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الترفيه

ريهام.. تعود للدراما بـ «كتالوج»

ريهام.. تعود للدراما بـ «كتالوج»
9 سبتمبر 2024 01:21

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعود ريهام عبدالغفور إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب، من خلال مسلسل «كتالوج»، الذي انتهت من تصوير جزئه الأول، ليُعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية.
قالت ريهام، إن العمل يدور في إطار الإثارة والتشويق والرعب، في أواخر ستينيات القرن الماضي عبر 10 حلقات، وتجسد فيه شخصية زوجة تتعرض مع زوجها وابنيهما للعديد من المشاكل والصعوبات، ويحاولون التغلب عليها، ويشاركهم بطولته محمد فراج وسماح أنور وبيومي فؤاد وتارا عماد، إخراج وليد الحلفاوي.
وأشارت عبدالغفور إلى أنها تلقت عدداً من العروض الدرامية، ولكنها لم تستقر على أي منها للعودة من خلاله إلى سباق رمضان، وأنها رغم اعتزازها بمشاركاتها الرمضانية في عدد كبير من المسلسلات، منها «قصر النيل» و«الزيبق» و«رمضان كريم» و«أفراح إبليس» وغيرها، إلا أنها استمتعت خلال السنوات الأخيرة بنجاح عدد من مسلسلاتها التي عُرضت بعيداً عن الموسم، ومنها «أزمة منتصف العمر» و«الغرفة 207» و«وش وضهر» وغيرها.
وتتكتم ريهام على تفاصيل فيلم جديد تعاقدت على بطولته، لتواصل من خلاله حضورها السينمائي، بعدما شاركت في يناير الماضي في فيلم «ليلة العيد» مع يسرا وعبير صبري، وتناول عدداً من مشكلات وقضايا المرأة.

ريهام عبدالغفور
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