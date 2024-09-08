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الترفيه

انطلاق مهرجان ظفار السينمائي الدولي في سلطنة عُمان

انطلاق مهرجان ظفار السينمائي الدولي في سلطنة عُمان
9 سبتمبر 2024 01:00

انطلق في سلطنة عُمان، الأحد، مهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولى تحت شعار (كن جزءا من الحدث) بمشاركة 41 فيلما ضمن مسابقتين للأفلام الروائية والوثائقية.
يأتي المهرجان الذي، يستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، ضمن خطة الجمعية العمانية للسينما لإقامة مهرجانات دولية في مختلف محافظات السلطنة لدعم صناعة السينما وتعزيز الجذب السياحي.
وقال مدير المهرجان رشيد بن عبد الله اليافعي، في حفل الافتتاح الذي أقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في مدينة صلالة "يأتي تنظيم مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الأولى لتحقيق عدة أهداف في جوانب صناعة السينما، أهمها صقل مهارات صناع الأفلام في التأليف والسيناريو والتصوير".
وأضاف "يشكل المهرجان فرصة مواتية من خلال الورش وعروض الأفلام لتأهيل الشباب الفنانين والمبدعين، والاطلاع والانفتاح على العديد من التجارب السينمائية الرائدة والمتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفير بيئة مثالية لدعم السينما العربية".
كرم المهرجان، في حفل الافتتاح، من سلطنة عُمان المخرج عبد الله بن حيدر والمخرج محمد المردوف والممثل عبد الله مرعي إضافة إلى الممثلة الكويتية هيا الشعيبي والممثل السعودي فيصل العيسى والممثلة البحرينية ريم ارحمه.

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المصدر: رويترز
سلطنة عمان
مهرجان ظفار السينمائي الدولي
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