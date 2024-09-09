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الترفيه

"ناسا" تعلن مواصلة الرحلات إلى الفضاء بالتعاون مع "روس كوسموس"

"ناسا" تعلن مواصلة الرحلات إلى الفضاء بالتعاون مع "روس كوسموس"
9 سبتمبر 2024 10:06

أعلن كين باورسوكس رئيس برنامج الرحلات المأهولة التابع لوكالة "ناسا"، أن "ناسا" ووكالة "روس كوسموس" الروسية، تعتزمان مواصلة برنامج الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية، حسب موقع روسيا اليوم.

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في أغسطس الماضي، قوائم طاقم "سويوز" للعامين المقبلين، ولم تتضمن القوائم رحلات رواد الفضاء الأميركيين على متن المركبات الفضائية الروسية بعد فبراير المقبل الذي سيذهب خلاله رائد الفضاء جوناثان كيم على متن سفينة روسية إلى المحطة الدولية.

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وقال باورسوكس :" لن تتوقف بعد رحلة كيم الرحلات الجوية المتبادلة. ما زلنا نعمل على الاتفاقيات اللازمة، لكننا نعتزم مواصلة برنامج الرحلات الجوية وهذا مهم لكل من روسيا وأميركا".

 

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)
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