7 مواقف.. تكشف معدن الإنسان

ترجمة: عزة يوسف

تظهر معادن الأشخاص وطبيعتهم الحقيقية وقت الصراعات، واحتدام الخلافات وتأجج المشاعر، في هذه اللحظات ينكشف كيف يتعامل الأشخاص مع التوتر والإحباط والاختلاف في الرأي، وإليك الأوقات التي تظهر فيها شخصية الإنسان، حسب موقع «Geediting» الأميركي:

الضغوط

المواقف العصيبة والضاغطة لحظة كاشفة أخرى للشخصية، فهي تختبر قوة الشخص العقلية وصبره ومرونته، فعند الشعور بالضغط تنزلق الواجهة الهادئة التي نضعها على وجوهنا وتظهر طبيعتنا الحقيقية.

الخلاف

توفر لك مراقبة شخص عند الخلاف معه رؤية عميقة عن شخصيته، هل يظل هادئاً أم يلجأ إلى الصراخ، والأهم كيفية تصرفه حين تهدأ الأمور.

الفشل

كيفية تعامل الإنسان مع لحظات الإخفاق دليل آخر على شخصيته، فهل يتعلم من خطئه ويسعى مجدداً نحو النجاح، أم يتوقف ويصاب بالإحباط عند أولى علامات الهزيمة.

القوة

قد تخرج القوة أجمل ما في الإنسان أو أسوأ ما فيه، فعندما يصبح في موقف قوة ويضمن تأثيره على من حوله تظهر حقيقته، هل يدعم من حوله ويساعدهم أم يسيطر عليهم ويقلل منهم، فالسلطة لا تغير البشر لكنها فقط تظهر حقيقتهم.

الخفاء

من السهل التظاهر بالأخلاق الحسنة أمام الناس، أما عند الخلوة بالنفس وحين لا يراك أحد، هنا يكون الاختبار الحقيقي.

الفقد

يصبح الاختبار صعباً عندما يفقد أحد عزيزاً عليه، فقد يشعر بعضهم بالمرارة والاستياء وقد يشعر آخرون بالتفهم والتعاطف، وفي كل الأحوال هي اختبار كاشف لكيفية التعامل وقت الحزن.

القرارات

يتطلب اتخاذ القرار جرأة وحكمة، حيث إن تحمل المخاطر وتبعاتها، تظهر شخصيتك الحقيقية ليست للناس فقط بل لنفسك أيضاً.