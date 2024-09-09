الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حنان مطاوع.. «هابي بيرث داي»

حنان مطاوع.. «هابي بيرث داي»
10 سبتمبر 2024 01:35

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية»: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال تنتقل إلى شمال غزة
ميرنا.. حبيبة «فهد البطل»

تعود حنان مطاوع للسينما بعد غياب 4 سنوات ببطولة فيلم بعنوان «هابي بيرث داي»، الذي يدور في إطار تشويقي، ويناقش العديد من القضايا المهمة، أبرزها عمالة الأطفال، ضمن أحداث حول مطلقة ولديها طفلة وخادمة.
يشارك في البطولة نيللي كريم، شريف سلامة، وحنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، تأليف محمد دياب، وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.
وعن أسباب ابتعادها عن السينما، قالت حنان «لا أتعمد الابتعاد عن السينما، فقد قدمت فيلم «قابل للكسر» قبل أربع سنوات وحصد العديد من الجوائز، وبعده عُرض عليّ أكثر من سيناريو لأدوار لم تعجبني ولم تناسبني، لذا فضلت عدم قبولها».
 وقد تعاقدت حنان مؤخراً على بطولة مسلسل بعنوان «تقاطع طرق»، وتقوم حالياً بالتحضير له، تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، ويجري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل لتحديد موعد التصوير.
كما تنتظر حنان عرض مسلسل «هابي هالوين»، عبر إحدى المنصات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل، تأليف وإخراج أحمد عبده، حيث أبدت سعادتها بالقصة والسيناريو، والشخصية التي تجسدها لأنها جديدة عليها وتحمل دراما متميزة.
يذكر أن حنان ظهرت كضيف شرف بمسلسل «جولة أخيرة» مع أحمد السقا، وقدمت خلاله شخصية طليقته، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه عبر منصة «أمازون» العالمية.

حنان مطاوع
السينما
الأطفال
نيللي كريم
شريف سلامة
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©