حنان مطاوع.. «هابي بيرث داي»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود حنان مطاوع للسينما بعد غياب 4 سنوات ببطولة فيلم بعنوان «هابي بيرث داي»، الذي يدور في إطار تشويقي، ويناقش العديد من القضايا المهمة، أبرزها عمالة الأطفال، ضمن أحداث حول مطلقة ولديها طفلة وخادمة.

يشارك في البطولة نيللي كريم، شريف سلامة، وحنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، تأليف محمد دياب، وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وعن أسباب ابتعادها عن السينما، قالت حنان «لا أتعمد الابتعاد عن السينما، فقد قدمت فيلم «قابل للكسر» قبل أربع سنوات وحصد العديد من الجوائز، وبعده عُرض عليّ أكثر من سيناريو لأدوار لم تعجبني ولم تناسبني، لذا فضلت عدم قبولها».

وقد تعاقدت حنان مؤخراً على بطولة مسلسل بعنوان «تقاطع طرق»، وتقوم حالياً بالتحضير له، تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، ويجري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل لتحديد موعد التصوير.

كما تنتظر حنان عرض مسلسل «هابي هالوين»، عبر إحدى المنصات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل، تأليف وإخراج أحمد عبده، حيث أبدت سعادتها بالقصة والسيناريو، والشخصية التي تجسدها لأنها جديدة عليها وتحمل دراما متميزة.

يذكر أن حنان ظهرت كضيف شرف بمسلسل «جولة أخيرة» مع أحمد السقا، وقدمت خلاله شخصية طليقته، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه عبر منصة «أمازون» العالمية.