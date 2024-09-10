آيفون 16 الجديد.. أبرز المواصفات والمزايا

أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 16 في حدث شوتايم، في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.

وعرضت مجموعة "آبل" مجموعتها الجديدة من أجهزة "آي فون" وهي أول هواتف ذكية من تصنيعها مزوّدة بـ"آبل إنتلجنس"، نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمثل التكنولوجيا الأبرز في سيليكون فالي وكان مُنتظرا بشكل كبير من المجموعة الأميركية.

وذكرت الشركة الأميركية الرائدة في عالم الهواتف إن آيفون 16 يأتي في خمسة ألوان، وهو مقاوم للمياه والغبار مع خاصية حماية الشاشة.

وبحسب الشركة فإن آيفون 16" يعدّ أقوى بنحو 50% من كل أجهزة آيفون الماضية، مع زر جديد أكثر سهولة في الاستخدام لتسجيل الصوت والترجمة وتغيير المهام أو الدخول إلى التطبيقات بضغطة واحدة، بما في ذلك التحكم في الكاميرا والتصوير.

وقالت الشركة الأميركية إن هاتفiPhone 16 سيأتي باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.

وأكدت في مؤتمرها أن الهاتف سيدعم ميزة التحكم بالكاميرا من أبل التي تتيح إمكانية التحكم بالكاميرا من خلال إيماءة الانزلاق على الهاتف.

المواصفات والمزايا:

يمكن ضبط زر الإجراء لتشغيل وضع التركيز، وتنشيط الاختصار، وفتح الكاميرا، وتنشيط المصباح اليدوي، والمزيد. مع نظام التشغيل iOS 18، يمكنه فعل المزيد لأنه يمكنك أيضا تعيين عناصر تحكم مركز التحكم لزر الإجراء.

إلى جانب زر الإجراء، يمكن تحتوي جميع طرز iPhone 16 على زر التقاط، الموجود على الجانب الأيمن من آيفون أسفل زر الطاقة.

سيتم استخدام زر الالتقاط لالتقاط الصور والفيديو، وسوف يستجيب للضغط واللمس للحصول على دعم إضافي للإيماءات، حيث يؤدي الضغط الخفيف إلى التركيز التلقائي، في حين أن الضغط القوي سوف يلتقط اللقطة، بينما سيؤدي التمرير إلى اليسار واليمين إلى التكبير أو التصغير، وقد يكون هناك أيضًا خيار للتبديل بين أوضاع الصورة والفيديو.

بدلا من الكاميرا القطرية التي استخدمتها شركة أبل في موديلات آيفون العديدة الأخيرة، أصبح لدى أيفون 16 و16 Plus ترتيب كاميرا عمودي لنظام الكاميرا ذات العدسة المزدوجة.

وقال رئيس شركة "آبل" تيم كوك "أعتقد أن الناس سيعشقون ما نفعله مع آبل إنتلجنس. عندما سيبدأون في استخدام الهواتف المزوّدة بها، ستتغير حياتهم".

وللمحافظة على التشويق في مؤتمرها الذي حمل عنوان "إنه وقت التألق"، أطلقت الشركة أوّلا ساعاتها المتصلة الجديدة "آبل ووتش" القادرة على رصد انقطاع التنفس أثناء النوم، وسماعاتها اللاسلكية الجديدة "اير بودز" التي سيتضّمن بعضها أدوات مساعدة للسمع.

وتعتزم الشركة الأميركية اقتحام سوق الرعاية الصحية بشكل أكبر، ولكن ما كان مُنتظرا خصوصا هو جديدها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث مساعدها الصوتي "سيري".

وقال نائب رئيس شركة "آبل" كريغ فيديريغي، في مقطع فيديو عُرض في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو (كاليفورنيا) وعبر الإنترنت" إنّ آبل إنتلجنس تمثل بداية مرحلة جديدة لسيري".

وكانت "آبل" كشفت النقاب عن آبل إنتلجنس في أوائل يونيو، بعد عام ونصف العام من إطلاق شركة "اوبن ايه آي" موجة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع "تشات جي بي تي".

وبفضل هذه التكنولوجيا، سيتمكن المستخدمون من "تحويل الملاحظات إلى دعوات مكتوبة بشكل جيد" أو إنشاء رسوم توضيحية بناء على طلب بسيط، بحسب فيديريغي.

وسيلاحظ المستخدمون تلخيصا لكل بريد إلكتروني بدل إظهار السطرين الأولين منه، وسيكون بمقدورهم أيضا طرح أسئلة أكثر تعقيدا على "سيري"، كالبحث عن صورة في ألبوماتهم من خلال وصفها شفهيا.





وسيُطرح "آي فون 16" بدءاً من 800 دولار، مثل الطراز الأساسي في العام الفائت، في حين أنّ الطراز الاحترافي الأغلى "آي فون 16 برو ماكس" سيُباع بما لا يقل عن 1200 دولار.