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الترفيه

"سبيس إكس" تستعد لأول جولة تجارية خارج مركبة في الفضاء

"سبيس إكس" تستعد لأول جولة تجارية خارج مركبة في الفضاء
10 سبتمبر 2024 11:25

واصل طاقم من أربعة رواد فضاء في رحلة تجارية اليوم الثلاثاء الاستعدادات النهائية لمهمة تهدف من خلالها شركة سبيس إكس إلى إجراء أول جولة تجارية خارج مركبة في الفضاء، وذلك باستخدام بدلات فضاء جديدة من صناعتها وفي مركبة فضائية أعادت تصميمها.
ويستعد ملياردير وطيار عسكري متقاعد وموظفان في سبيس إكس للانطلاق في الساعة 0738 بتوقيت جرينتش من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا على متن المركبة كرو دراجون المملوكة لسبيس إكس، وهي خامس مهمة فضائية خاصة للمركبة وأكثرها خطورة.وتأجلت محاولة إطلاق الشهر الماضي قبل ساعات من الإقلاع بسبب تسرب بسيط للهيليوم في معدات أرضية على منصة إطلاق سبيس إكس.
وأصلحت سبيس إكس التسرب، ولكن بعد ذلك أوقفت الجهات التنظيمية الأميركية إطلاق صاروخ (فالكون 9) التابع للشركة بسبب عطل في مهمة منفصلة، مما أدى إلى تأخير إطلاق المهمة بولاريس.
وبعد السماح باستئناف رحلات (فالكون 9)، أصبحت المهمة بولاريس جاهزة للانطلاق اليوم الثلاثاء، ولكن مع فرصة لطقس ملائم نسبتها 40 بالمئة فقط، وفقا لنماذج الطقس الخاصة بقوة الفضاء الأميركية.

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المصدر: وكالات
سبيس إكس
محطة الفضاء الدولية
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