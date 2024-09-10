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الترفيه

"هواوي" تطرح أول هاتف في العالم قابل للطي الثلاثي

من حدث إطلاق هاتف "هواوي" القابل للطي الثلاثي، في متجر هواوي في بكين
10 سبتمبر 2024 13:00

كشفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" الثلاثاء عن أول هاتف محمول قابل للطيّ ثلاث طيات في العالم.
وكشف رئيس قسم المستهلكين في الشركة ريتشارد يو عن الطراز الجديد من هواتف "هواوي" والمسمى "مايت اكس تي"، خلال مؤتمر عبر الإنترنت للمجموعة من مقرها الرئيسي في شنتشن (جنوب الصين)، وستُطرح هذه الهواتف للبيع في 20 سبتمبر.
وعلى الرغم من أن الهاتف بتصميمه الأحمر والذهبي، يستهدف فئة محددة من الزبائن، إلا أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجّلوا مسبقا ليتلقوا تنبيها عندما يصبح متوفرا.
وقال ريتشارد يو خلال عرض الهاتف "لطالما كانت هواوي رائدة في قطاع الهواتف القابلة للطي". وهذا النموذج الجديد الذي يبدأ سعره بـ19999 يوان (أكثر من 2760 دولارا) "هو الأول في العالم الذي يمكن طيّه ثلاث طيات".
وأضاف "لقد بذلنا جهودا كبيرة لحل مشكلة الإنتاج الضخم والثقة المحيطة بالمنتج".
ويأتي هذا الإعلان غداة طرح "آبل" مجموعتها الجديدة من أجهزة "آي فون" هي أول هواتف ذكية من تصنيعها مزوّدة بـ"آبل إنتلجنس"، نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمثل التكنولوجيا الأبرز في سيليكون فالي.

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المصدر: وكالات
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