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الترفيه

"فن" تمنح الأطفال والناشئة تجارب ثقافية وإبداعية مُلهمة

"فن" تمنح الأطفال والناشئة تجارب ثقافية وإبداعية مُلهمة
10 سبتمبر 2024 14:36

أكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، حرص المؤسسة على توسيع الآفاق الفكرية والإبداعية لدى الصغار، وتمكينهم من خوض تجارب ثقافية مميزة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال مبادراتها إلى دعم الأطفال والمبدعين الصغار، وتطوير إمكاناتهم الفنية والإعلامية، وإطلاق العنان لمخيلتهم، إيمانا بأهمية توسيع آفاقهم الفكرية والثقافية، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من أدوات، تحفز لديهم روح الابتكار، وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم في بيئة تجمع بين الترفيه والإبداع.

ولفتت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، بمناسة اختتام مؤسسة “فن” منصة الاكتشاف الإعلامي يوم أمس برنامجها التدريبي الذي أعدته للأطفال والشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و20 عاما بهدف دعمهم وتمكينهم من تطوير قدراتهم، إلى أن البرامج التدريبية المتنوعة، تساهم في تعزيز قدرات الناشئة في مجالات الفنون الإعلامية، بدءا من التصوير الفوتوغرافي وصولا إلى صناعة الأفلام، وتمنحهم الفرصة للمشاركة في إثراء المشهد الإبداعي المحلي.

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وتأتي برامج مؤسسة "فن" التدريبية، ضمن التزامات المؤسسة ومسؤولياتها الرامية إلى تعزيز الفنون الإعلامية والبصرية، لدى الناشئة، تجسيدا لرؤية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الهادفة إلى إعداد جيل واع ومؤهل للانخراط في المنظومة الثقافية المحلية والعالمية.

وشهد البرنامج التدريبي، الذي أشرفت عليه المؤسسة، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024، إقبالا لافتا من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، وتضمن سلسلة من الدورات المتخصصة في صناعة الأفلام ومجموعة من الورش المتخصصة في فنون التصوير.

كما شهد مخيم "فانتاستيك" الصيفي، الذي أعدته "فن" بمقرها بالشارقة، تنظيم مجموعة من ورش العمل الفنية والإبداعية، التي مكنت الأطفال من اكتشاف روائع الدراما، وتعلم أساسيات التمثيل والتعبير الجسدي والصوتي، إضافة إلى ابتكار المشاهد وصنع الشخصيات وتطويرها، وهو ما يتماشى مع أهداف المؤسسة الرامية إلى الاستثمار في الأطفال وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم بطرق مبتكرة.

المصدر: وام
الترفيه
الشارقة
الأطفال
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