مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي المعماري بدبي

دبي (الاتحاد)

بالتعاون مع حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع والتصميم الرائدة في دبي والتابعة لمجموعة تيكوم، وهيئة دبي للثقافة والفنون، أعلنت شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي «بن غاطي» عن إطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافي معماري ذات جوائز قيمة للمبدعين حول العالم، تبلغ 544,528 ألف دولار أميركي، وتهدف المسابقة إلى تمكين المجتمع الإبداعي والاحتفاء بالمهارات الفنية والابتكار، وستقام المسابقة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025، حيث سيتم تكريم 20 مصوراً في حفل ضخم يُقام في دبي.



تقوم لجنة تحكيم عالمية ومحلية بتقييم المشاركات التي ستُقدم خلال 200 يوم من المسابقة، والتي تضم رئيس مجلس إدارة بن غاطي، محمد بن غاطي، والمصور الإماراتي علي عيسى، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، والمصور الإماراتي جاسم العوضي، والمصور الفوتوغرافي الشهير ومنتج الأفلام أرتيم شيستاكوف، وتعتمد هذه اللجنة في تقييمها، على معايير الإبداع والتكوين الفني والمهارة الفنية والتأثير العاطفي.



وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي «نحن فخورون بالإعلان عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي (200/20)، وذلك احتفاءً بالتميز الفني وتجسيد لالتزامنا بالإلهام والاحتفاء بالفن في جميع أعمالنا، من خلال توفير هذه المنصة للفنانين لعرض أعمالهم، بهدف تعزيز الابتكار في المجتمع الفني العالمي».

وأضاف «يؤكد تعاوننا مع هيئة دبي للثقافة والفنون وحي دبي للتصميم، على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بقطاع الفنون وتزويد المواهب الإبداعية بفرص النمو والازدهار، ونحن لا نحتفي فقط بالتصوير الفوتوغرافي، بل نعمل على تعزيز حوار ثقافي نابض بالحياة يمتد تأثيره عالمياً».



ويستضيف حي دبي للتصميم على هامش هذه المنافسة، ورش عمل للتصوير الفوتوغرافي من تقديم خبراء ومتخصصين، لمساعدة المصوّرين على صقل مهاراتهم الفنية والتقاط الصور المميّزة التي تعكس جمالية الهندسة المعمارية، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية ملهمة لرفع الوعي بقطاع التصميم وتعزيز معرفة المصوّرين به، في ظلّ تسليط الضوء على قطاع الهندسة المعمارية العالمي والمزدهر في دبي.