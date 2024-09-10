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ميرنا.. حبيبة «فهد البطل»

ميرنا.. حبيبة «فهد البطل»
11 سبتمبر 2024 01:01

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعاقدت ميرنا نورالدين على المشاركة في بطولة مسلسل تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعنوان «فهد البطل»، وقالت، إنها تجسد خلاله شخصية حبيبة «فهد» التي يلعبها أحمد العوضي في أول تعاون بينهما، وتدور أحداث العمل في إطار صعيدي شعبي، من 30 حلقة، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك في بطولته أحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي ونسرين أمين.
وأضافت ميرنا، أنها تخوض تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل بعنوان «تليجراف» مع أحمد فهمي، نجم فريق «واما» الغنائي، وإخراج أحمد خالد، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.
ونفت نورالدين ما تردد حول مشاركتها في فيلم «في عز الضهر» مع مينا مسعود، وقالت كنت مرشحة للعمل لكنني اعتذرت عنه، بسبب انشغالي بتصوير فيلم ومسلسل في نفس الوقت.
وأضافت أنها شاركت في الموسم الماضي في تجربتين سينمائيتين، الأولى، فيلم «بعد الشر»، مع علي ربيع، وأوس أوس، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، والثانية ضيف شرف في فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، وإخراج ياسر سامي.
وترى ميرنا أنها لا تزال في بداية مشوارها الفني، وتطمح لتقديم أدوار جديدة ومختلفة، وتتمنى خوض تجربة مسرحية، لما لها من رونق خاص ومتعة مختلفة عن السينما والتلفزيون.

ميرنا نور الدين
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