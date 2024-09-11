الأميرة كيت تقدم رؤية استثنائية في مجال التواصل

أعلنت الأميرة كيت عن نهاية علاجها الكيميائي في مقطع فيديو متقن يُظهرها مع أفراد عائلتها.

وقدمت أميرة ويلز كيت ميدلتون لمحة صريحة عن حياتها العائلية من خلال مقطع الفيديو من خلال بث مشاهد مع أفراد عائلتها وسط الطبيعية الخلابة.

وأظهر الفيديو، الذي أخرجه ويل وار، الأميرة وهي تستمتع بأشعة الشمس الصيفية في غابات "نورفولك" مع زوجها الأمير ويليام وأبنائها جورج وتشارلوت ولويس.

وقال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليام "إنه ببساطة أمر غير مسبوق"، مشيدا بالفيديو "الاستثنائي الذي يستهدف جمهورا شابا ومتصلا" بالشبكات الاجتماعية.

وأعلنت كايت ميدلتون (42 عاما) مساء الاثنين انتهاء علاجها من السرطان، بعد أشهر من كشفها عنه في مارس الفائت. وكما الحال مع إعلان مرضها، اختارت أميرة ويلز تصوير مقطع فيديو لتزف الخبر السعيد لمحبيها.

ومع ذلك، فإن أوجه التشابه بين الإعلانين تنتهي عند هذا الحد.

في الفيديو المنشور الاثنين، خاطبت أميرة ويلز العالم من خلال تعليق صوتي هادئ، بدت فيه مبتسمة وهي تتجول في ريف نورفوك الإنكليزي مع أطفالها الثلاثة وزوجها ولي العهد الأمير وليام.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت خلال ساعات من طرحه، إذ حقق أكثر من سبعة ملايين مشاهدة عبر منصة إكس حتى صباح الأربعاء، أما على إنستغرام فقد تجاوز عدد الإعجابات المليونين.

وفي هذا الفيديو الملتقط بتقنيات سينمائية، بتوقيع المخرج المحترف في مجال الإعلانات ويل مار، قدّمت كايت رؤية غير مسبوقة لحياتها العائلية ويومياتها.

وكتب المصوّر آرثر إدواردز في صحيفة "ذي صن": "خلال 40 عاما من تغطية أخبار العائلة الملكية، لم أر مطلقا أمرا مماثلا لفيديو كاثرين (الاسم الأول الرسمي لكايت)".

وأثناء زيارة إلى ويلز الثلاثاء، أشار الأمير وليام إلى أنّ "الطريق لا يزال طويلا أمام" زوجته قبل التمكن من العودة إلى صدارة المشهد.