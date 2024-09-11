«آرت تاور».. أول مبنى يتزين بلوحات فنية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ضمن مشروع «آرت تاور ART TOWER»، تم إنجاز أول برج في إمارة الشارقة يضم معرضاً للوحات فنية أصلية من إبداعات الفنان الإماراتي محمد الأستاذ الحمادي، ما يمنح طابعاً فنياً وثقافياً فريداً، معبراً عن حضارة وتاريخ دولة الإمارات.

ويتكون مشروع «آرت تاور»، الذي أنجزته مجموعة «فام القابضة»، الشركة الرائدة في التطوير العقاري في الدولة، والمطل على شارع النهدة، مقابل مركز صحارى على الخط الفاصل بين إمارتي الشارقة ودبي، من 18 طابقاً سكنياً، ويتميز بتصاميم متنوعة ومساحات مختلفة تلائم كافة الاحتياجات والمتطلبات.

ويحاط البرج بالعديد من المراكز الحيوية من مراكز التسوق الكبرى والمحلات الخدمية اليومية، مما يضيف نمط حياة متكاملة توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية.

وأكدت «فام القابضة»، حرصها على تنفيذ كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات.

من جانبه، قال الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة «فام القابضة»، إن إنجاز وتسليم مشروع «آرت تاور» يمثل حلقة جديدة في مسيرة إنجازات الشركة التي تتواصل بإنجاز وتسليم العديد من المشاريع وفق المواعيد المعلنة.

وأضاف أن إمارة الشارقة تعد أرضاً خصبة للمشاريع العقارية، بسبب تعدد العوامل والمميزات المتوفرة بها، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها، وحزمة القوانين الاستثمارية التي تعتمدها.