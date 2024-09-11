دراسة: الإقلاع عن التدخين يقلل مخاطر نوبات القلب إلى «النصف»

بريمن (د ب أ)

من المعروف أن التدخين مضر بالصحة، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة، حيث يقول أولريش لاوفس من المجلس الاستشاري العلمي لمؤسسة القلب الألمانية، مدير وحدة أمراض القلب في مستشفى جامعة لايبتسيج «لا يكاد يوجد مرض لا يرتبط سلباً بدخان السجائر»، ورغم ثبوت أن السجائر تسبب الأورام والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، لا يزال يجد الكثير من الناس صعوبة في الإقلاع عن التدخين.

وأظهرت دراسة حديثة أن الإقلاع عن التدخين لا يزال مفيداً حتى بعد تشخيص إصابة المدخن بمرض القلب التاجي المستقر، كما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مثل النوبات القلبية، ويقول لاوفس «يحدث مرض القلب التاجي المستقر عندما تضيق الشرايين التاجية بسبب رواسب الكالسيوم»، موضحاً أن «مستقر» تعني في هذا السياق عدم وجود أي حوادث قلبية وعائية مهددة للحياة ناجمة عن انسداد الأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وفي الدراسة، وجد الباحثون أن خطر وقوع مثل هذه الحوادث الخطيرة انخفض إلى النصف تقريباً (44%) خلال فترة خمس سنوات، عندما توقف المرضى عن التدخين بعد التشخيص، في المقابل، لم يكن هناك اختلاف كبير في المخاطر بين المدخنين الذين قللوا فقط من استهلاك السجائر وأولئك الذين حافظوا على هذه العادة.

ويقول معد الدراسة جول ميسنييه من مستشفى بيشا-كلود برنارد في باريس، إن السنة الأولى بعد التشخيص مهمة بشكل خاص، فقد أظهرت الدراسة أن من بين المشاركين الذين أقلعوا عن التدخين بعد التشخيص، بدأ 73% منهم الإقلاع خلال العام الأول بعد التشخيص، ما قلل بشكل كبير لديهم من خطر الإصابة بنوبات قلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

ويؤكد ميسنييه ضرورة دعم المرضى في مواجهة التحدي المتمثل في الإقلاع عن التدخين، خاصة في وقت التشخيص، وعلى الرغم من أن المدخنين السابقين حققوا بسرعة انخفاضاً كبيراً في خطر إصابتهم بالنوبات القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالمدخنين النشطين، فإنهم لم يصلوا إلى مستوى الخطر المتدني لدى غير المدخنين حتى بعد الإقلاع بسنوات، وفقاً للدراسة، ولكن بالنسبة للمرضى الذين استمروا في التدخين حتى بعد التشخيص، ارتفع لديهم خطر التعرض لحوادث خطيرة بنسبة 8% سنوياً في المتوسط.